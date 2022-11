Giaele De Donà, matrimonio finito con Bradford Beck?/ Lui toglie la fede e lei…

Giaele De Donà scopre che il marito Bradford Beck non ha la fede

La scorsa puntata del Grande Fratello Vip 2022 è stata particolarmente dura per Giaele De Donà che, dopo aver pensato insistentemente alle foto del marito Bradford Beck in compagnia di alcune modelle, ieri sera, ha avuto la possibilità di vederle. Alfonso Signorini le ha così mostrato le immagini del marito Brad che si diverte a Los Angeles in compagnia di bellissime ragazze. Di fronte alle foto, Giaele ha notato immediatamente l’assenza della fede. “Ma la fede? – ha esclamato – non porta la fede”. Orietta Berti l’ha immediatamente rassicurato svelandole che il marito Osvaldo non ha mai portato la fede avendola tolta subito dopo la nozze, ma nonostante tutto, sono ancora felicemente sposati.

Giaele De Donà: "Flavio Briatore mi invitò per weekend"/ "Ora dice di non conoscermi"

Di fronte alle foto di Brad con alcune modelle, Giaele ha immediatamente riconosciuto la sua migliore amica: “Siamo amiche da dodici anni. Lei non andrebbe mai con mio marito e mio marito non andrebbe mai con la mia migliore amica. sono super tranquilla”, ha aggiunto.

Giaele De Donà a Bradford Beck: matrimonio in crisi?

Nonostante le foto del marito in compagnia di altre ragazze, Giaele De Donà è apparsa tranquilla. “Mi sta bene che lui esca a divertirsi, ma vorrei che gli altri sapessero che è sposato con me”. La reazione di Giaele ha colpito soprattutto Antonella Fiordelisi che ha ammesso che, al suo posto, non avrebbe mai reagito in modo così tranquillo essendo particolarmente gelosa. “Ma non hai paura di perderlo?”, ha chiesto Antonella.

Sonia Bruganelli avverte Giaele: "Divorzio da Brad? Se vuole i benefit te li toglie"/ "Nascondi i gioielli!"

“Sì che ho paura di perderlo, ma appena ho visto le foto ho notato l’assenza della fede”, è stata la risposta di Giaele che ammette di voler avere un segnale dal marito. Il matrimonio, dunque, della vippona è davvero in crisi? Nelle prossime puntate, Alfonso Signorini le darà altre informazioni?

LEGGI ANCHE:

Antonino Spinalbese: "A letto io e Giaele ci siamo innamorati"/ Lei: "Solo grattini"

© RIPRODUZIONE RISERVATA