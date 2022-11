Giaele De Donà, mistero sulla fede del marito: “Non la toglie mai”/ Antonino punge: “Se la sta spassando”

Giaele De Donà, dubbi sulla fede del marito: il retroscena al Grande Fratello Vip

La visione delle foto del marito Bradford Beck a Los Angeles attorniato da modelle, che va poi via insieme alla sua migliore amica, non ha lasciato indifferente Giaele De Donà. Nella Casa del Grande Fratello Vip la gieffina rimugina su quelle immagini e ciò che più la lascia perplessa è però un dettaglio: l’assenza della fede al dito del marito.

Ne spiega il motivo in un confessionale, mostrato nel corso del daytime del Grande Fratello Vip del 2 novembre: “Mio marito utilizza sempre la fede, la toglie solo quando fa la doccia poi la rimette! – ha raccontato, chiedendosi – Perché l’ha tolta per questa festa di Halloween?” Non è però l’unico quesito che la affligge in queste ore.

Giaele si è infatti interrogata sulla presenza della sua migliore amica al fianco del marito, visto che la ragazza in questione non vive in America: “Sinceramente io non ho capito che cosa ci facesse mio marito a Los Angeles con la mia migliore amica Alessandra che vive a Londra…”. Le dinamiche dell’incontro infatti non sono state rese note, motivo per il quale ad oggi Giaele si chiede cosa sia realmente accaduto, ammettendo che, qualora il marito l’avesse tradita con la migliore amica, lei non perdonerebbe alcuno dei due.

Anche Antonino Spinalbese – ormai sempre più vicino alla De Donà nella Casa del Grande Fratello Vip – ha poi commentato le immagini del marito di Giaele. In confessionale, con piglio ironico, ha dichiarato: “Secondo me Brad se la sta spassando meglio di Giaele. Brad 1, Giaele 0.”











