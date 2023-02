Giaele De Donà nella bufera: colpa del marito Brad/ Il web: “Non lo nomina mai e…”

Giaele De Donà e il matrimonio con Brad

Giaele De Donà e il matrimonio con Bradford Beck continuano ad essere al centro delle discussioni social da parte dei fan del Grande Fratello Vip 2022. Giaele, da quando è entrata nella casa di Cinecittà, non ha ancora incontrato il marito il quale, tuttavia, si è fatto più volte vivo attraverso delle lettere. L’ultima ha mandato in crisi Giaele che è stata tuttavia rassicurata dalla sorpresa del padre. Più serena, Giaele è tornata a parlare soprattutto di ciò che accade nella casa e il suo atteggiamento ha scatenato la reazione del web.

GF Vip, Giaele sbotta contro Antonella/ "Ti insegno l'eleganza, visto che ti manca!"

Sotto i post pubblicati su Instagram dal Grande Fratello Vip sono tanti i commenti contro Giaele che, a detta dei fan del reality, non parlerebbe mai del marito. “Giaele è ancora dentro. Rendiamoci conto. Il nulla cosmico, la personalità a zero, simpatia a zero, carisma a zero, argomenti a zero. Bello”, “La noia e lagna questa Giaele, parla di tutti e mai del marito”, sono alcuni dei commenti scritti dal web.

Antonella contro Giaele al GF Vip: "Senza personalità"/ Lei sbotta: "Parli male di me poi mi chiedi i tacchi"

Giaele De Donà, amicizia finita con Andrea Maestrelli?

Dopo l’eliminazione di Antonino Spinalbese, Giaele De Donà ha provato a recuperare un rapporto con Andrea Maestrelli rimproverandogli di essersi allontanato da lei per la sua discussione con Antonino. Giaele, inoltre, ha accusato Andrea di essersi allontanato anche perchè è amico di Antonella Fiordelisi con cui lei, insieme ad Oriana Marzoli, Nicole Murgia e Micol Incorvaia, non ha alcun tipo di rapporto.

“Non penso che il rapporto mio e di Antonino degli ultimi giorni debba andare ad intaccare il nostro” , ha detto Giaele mentre Andrea ha difeso sia la sua amicizia con Antonino che quella con Antonella.

Giaele De Donà: il marito Bradford Beck chiude il matrimonio?/ "Gli dà fastidio..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA