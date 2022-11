Giaele De Donà, Nikita Pelizon e Micol Incorvaia hot al GF Vip 2022/ “A letto con…”

La confessione di Nikita Pelizon e Giaele De Donà

Giaele De Donà, Nikita Pelizon e Micol Incorvaia, durante l’aperitivo nella casa del Grande Fratello Vip 2022 organizzato anche per festeggiare il ritorno nella casa di Charlie Gnocchi, Patrizia Rossetti, Luca Onestini, Wilma Goich e Attilio Romita. Complice l’atmosfera festosa, mentre chiacchieravano con Luciano Punzo e Luca Onestini, Nikita, Giaele e Micol si sono lasciate andare a confessioni importanti sull’amore. Tutte e tre le vippone, infatti, non hanno escluso di potersi innamorare di una donna in futuro.

Oriana Marzoli corteggia Luca Onestini, "Sei fico"/ La reazione di Nikita Pelizon...

Giaele De Donà che, pochi giorni fa ha ricevuto la sorpresa dell’amica Taylor Mega con cui ha avuto un flirt prima che diventasse la sua migliore amica, ha chiesto a Nikita se potrebbe innamorarsi di una donna. Nikita ha risposto in modo affermativo aggiungendo di aver provato attrazione in passato per una donna.

Luca Onestini e Nikita Pelizon, bacio in arrivo?/ I dubbi dei vip sulla coppia

La confessione di Micol Incorvaia

Durante la conversazione, anche Micol Incorvaia si è lasciata andare ad una confessione sulla propria sfera sentimentale. “Se mi piacciono anche le donne? Sì. Non escludo di potermi innamorare di una donna, assolutamente. Non è mai successo fino a ora”, ha confessato la sorella di Clizia Incorvaia che è molto vicina ad Edoardo Tavassi.

Secondo Wilma Goich, tuttavia, Micol, in realtà, sarebbe interessata a Daniele Dal Moro. Attualmente single, la sorella di Clizia non esclude nulla nel suo futuro sentimentale. Ci saranno colpi di scena nella casa del Grande Fratello vip 2022 dove, per il momento, l’unica coppia nata è quella di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi?

Nikita Pelizon si dichiara con una lettera a Luca Onestini/ Lui frena e...













© RIPRODUZIONE RISERVATA