Giaele De Donà non rinuncia ad Antonino Spinalbese al GF Vip/ E sfida Oriana Marzoli…

Nella Casa del GF Vip c’è sempre più fermento intorno alle dinamiche tra Giaele De Donà e Antonino Spinalbese. La concorrente ha manifestato chiaramente la sua intenzione di non tagliare i ponti con il coinquilino e di non voler fare alcun passo indietro nonostante la gelosia di Oriana Marzoli. La situazione nella Casa sembra farsi sempre più rovente a causa delle continue tensioni per la vicinanza tra Giaele e Antonino, ma una cosa appare certa alla modella: non ci sarà un dietrofront nella loro amicizia. “Se lei vede che io faccio le cose per infastidirla non so che dire, se avessi voluto avrei fatto molto di più“.

Giaele De Donà, a poche ore dal nuovo appuntamento in prima serata con il Grande Fratello Vip, sostiene che Oriana Marzoli dovrebbe preoccuparsi di ben altro rispetto alle questioni relative al suo rapporto con Antonino Spinalbese. A suo dire, la venezuelana dovrebbe “vedere meno la malizia” e pensare più a se stessa e ai suoi errori durante la permanenza nella Casa più spiata d’Italia. L’ex compagno di Belen Rodriguez è dello stesso avviso: “Non abbiamo più scherzato“. Tutto sembra molto fluido alla luce del recente malessere manifestato da Antonino Spinalbese tra le mura di Cinecittà, uno sconforto davanti al quale Giaele De Donà non si è sentita di restare indifferente.

Giaele De Donà attacca Oriana “non si può aspettare che io chiuda con Antonino Spinalbese”

Giaele De Donà non intende quindi rinunciare al suo rapporto d’amicizia con Antonino Spinalbese, nonostante questo possa creare fastidio a Oriana Marzoli. Durante una conversazione sul punto con Charlie Gnocchi, la concorrente del GF Vip 2022 ha ribadito la sua posizione in merito e continua a sostenere il legame con il coinquilino. Soprattutto adesso che, come emerso nelle ultime ore, Antonino Spinalbese mostra segni di sconforto importanti nella Casa.

“Oriana non può pretendere che io prenda le distanze da Antonino. Punto primo, io e lui abbiamo un rapporto nato prima della sua entrata, lei non si può aspettare che io chiuda perché non l’ho fatto per mio marito, quando si è arrabbiato, sicuramente non lo farò per Oriana“. Giaele De Donà ritiene che adesso sia “stupido” tagliare i ponti, nel nome di una amicizia che reputa “sincera”. “Io non sono quel tipo di persona, per quanto possa restarci male, lei non può pretendere questo. Io le distanze le ho già prese, mi sono comportata in modo super rispettoso, abbiamo già preso le distanze“. La modella difende il legame con Antonino Spinalbese e non vuole cedere di un millimetro: “Non me ne frega niente di infastidire Oriana, ho molto più da perdere fuori“. Le scintille continuano, e la questione sembra lontana dal dirsi chiusa…

