Giaele De Donà pensa ancora ad Antonino?/ “Mi piacerebbe tanto vederlo fuori”

Giaele De Donà vorrebbe rivedere Antonino Spinalbese

Giaele De Donà ha già conquistato un posto nella finale del Grande Fratello Vip 2023. In questi giorni orami non ci sono più divisioni dentro la casa e anche Nikita Pelizon, sembra essersi integrata al gruppo degli Spartani. Chiacchierando con Nikita, Giaele ha ricordato un episodio legato ad Antonino Spinalbese, con cui aveva legato molto all’inizio del reality show, poi piano piano i due si sono allontanati.

Giaele ha ricordato che un giorno si sentiva particolarmente brutta anche a a causa delle vistose occhiaie e ha chiesto all’air stylist: “Sono come mi vedo o quando mi guardi sono diversa?” e Antonino l’aveva tranquillizzata. Nikita ha poi chiesto a Giaele se pensa di vedere Spinalbese una volta fuori dalla casa: “Spero di sì. Mi piacerebbe tanto vederlo fuori. Anche se ci siamo lasciai così…”, ha risposo la De Donà.

Giaele De Donà e Antonino Spinalbese: perché si sono allontanati?

“Spero che l’ultimo periodo che abbiamo fatto non cancelli tutti i mesi belli che abbiamo avuto. Spero che anche lui una volta uscito si sia reso conto che dentro si tende ad ingigantire. A me piacerebbe vederlo”, ha detto Giaele De Donà parlando di Antonino Spinlabese. L’influnecer ha messo che le farebbe piacere rivedere Antonino anche se teme che non avranno più lo stesso rapporto. Poco prima dell’eliminazione di Antonino, infatti, i due avevano avuto un’accesa discussione per il compleanno di Andrea Maestrelli: “Evita di parlarmi come hai fatto nelle ultime due settimane, grazie. E continua così, fino a quando non te ne vai”, aveva concluso Giaele.

