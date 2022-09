Giaele De Donà piange al GF Vip 7/ “Ho chiesto ad Antonino di dormire con me e…”

Le lacrime di Giaele De Donà al Grande Fratello Vip 7

Per Sofia Giaele De Donà, la mattinata successiva alla diretta della terza puntata del Grande Fratello Vip 7 è stata particolarmente difficile. La modella ed influencer è stata colta da un velo di malinconia per i suoi affetti e si è lasciata andare alle lacrime ammettendo di sentire fortemente la mancanza del marito e della famiglia. “Vorrei un segnale, un aereo per sapere che fuori vada tutto bene”, si sfoga parlando con Attilio Romita, “Vorrei che lui stia bene, qui è tutto un gioco la vita fuori è altro”, aggiunge riferendosi al marito e al rapporto che ha con lui.

Oltre ad essere preoccupata per la possibile reazione che potrebbe avere il marito di fronte alle sue dichiarazioni, Giaele ammette di desiderare un cenno anche dalla propria famiglia. “Vorrei anche un cenno dalla mia famiglia, chissà come stanno e cosa stanno pensando”, ammette la giovane influencer.

Giaele De Donà, la richiesta ad Antonino Spinalbese scatena la reazione delle donne del Grande Fratello Vip 7

Dopo il momento di nostalgia, Giaele De Donà si è lasciata andare ad uno sfogo durissimo nei confronti di alcune donne della casa. Chiacchierando con Daniele Dal Moro, Edoardo e Nikita, spiega di essere stata attaccata da alcune donne per aver chiesto ad Antonino Spinalbese di dormire con lei. “Gli ho offerto di dormire con me visto che lui non ha un post perchè io ho la metà vuota del letto”, spiega Giaele che sarebbe stata così oggetto di insinuazioni da parte di alcune donne della casa.

“Queste sono provocazioni per attaccarti, lascia perdere” interviene Antonino difendendola e aggiungendo – “Anche Ginevra mi ha chiesto di dormire con lei ma con Ginevra non è successa la stessa cosa” . Antonino è convinto che, qualsiasi tipo di situazione, sarà sempre un pretesto per trovare il marcio. “Se scherzo con una bella ragazza il gruppo vede una cosa se scherzo con Wilma vedono altro”, conclude Spinalbese. Cliccate qui per vedere il video.

