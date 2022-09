Giaele De Donà piange al GF Vip: “Ho paura che mio marito Brad mi lasci”/ “Potrebbe allontanarsi perché…”

Sofia Giaele De Donà crolla al Grande Fratello Vip 2022: “Ho paura che mio marito mi lasci”

Sofia Giaele De Donà, ormai nota al pubblico del Grande Fratello Vip 2022 solo come Giaele, è stata una delle concorrenti più criticate di questi primi giorni. Nel mirino degli attacchi soprattutto il rapporto con suo marito Bradford Beck. Giaele è infatti stata accusata di stare con lui solo per i soldi, accusa che lei ha scacciato prontamente, dicendosi invece molto innamorata di suo marito nonostante il loro rapporto aperto.

Di fronte agli ultimi sospetti e a quanto si è detto in questi giorni nella Casa, Giaele ha però un crollo che va in onda nel daytime del Grande Fratello Vip 2022 di oggi. La De Donà si sfoga prima in confessionale, ammettendo di non accettare queste continue accuse e di iniziare ad avere paura che possano avere ripercussioni anche nel suo rapporto col marito.

Giaele De Donà sul marito: “Non voglio si allontani da me”

In lacrime, Giaele De Donà spiega allora perché finora ha deciso di parlare poco dei suoi affetti, marito compreso: “Io non ne parlo a tutti. Voglio preservare la mia famiglia e mio marito”, ammettendo di volerne parlare solo quando si fiderà davvero di qualcuno nella Casa. Successivamente si sfoga in giardino con Attilio Romita: “La mia paura è che lui da fuori decida di mollarmi”, dice facendo riferimento al marito. Poi, in confessionale, incalza: “Tutti questi messaggi che gli stanno arrivando magari lo stanno portando ad allontanarsi da me, io non so niente di questo, non ho contatti con l’esterno e questo mi porta a pensare che lui possa decidere di lasciarmi”. Primo crollo, dunque, per la gieffina nella Casa.

