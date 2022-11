Giaele De Donà preoccupata per il marito Bradford Beck: “Se non mi perdona?”/ “Superato limite con Antonino”

Giaele De Donà preoccupata per il suo matrimonio: “E se Brad non mi perdona?”

Il percorso di Giaele De Donà nella Casa del Grande Fratello Vip continua negli ultimi giorni tra grandi dubbi. L’incontro col padre è stato per lei chiarificatore e l’ha portata ad allontanarsi da Antonino Spinalbese, col quale stava nascendo un flirt. La paura della reazione di suo marito l’ha portata a cambiare rotta, eppure Giaele continua ad essere preoccupata per quello che lui dirà quando saranno finalmente faccia a faccia.

“Ho paura di sentirmi dire qualcosa che non voglio. – ha ammesso Giaele durante una chiacchierata con Nikita, come riporta IsaeChia – La mia paura sai qual è? È che noi ovviamente nonostante questo rapporto aperto, non siamo mai arrivati a dire mi piace uno, mi interessa uno. E io ho paura proprio perché io l’ho detto. Spero che questa cosa lui la capisca però nello stesso ho un po’ dei dubbi. E se non mi perdona?” ha incalzato la gieffina.

Giaele De Donà spiega perché si è avvicinata tanto ad Antonino Spinalbese

Giaele De Donà racconta di aver preso alla leggera inizialmente il suo flirt con Antonino, poi però tutto è cambiato quando si è resa conto di aver superato un confine finora mai superato: “[…] tutto d’un tratto mi sono trovata a dire mi piace, mi interessa. È stata una cosa così veloce, è successo tutto in modo iper rapido. Mio padre ha detto una cosa giusta. Mi ha detto torna alla vita reale perché lì per lì non ero neanche lucida.”

D’altronde Giaele rivela di aver trovato in Antonino un punto fermo, quasi come se fosse suo marito ma nella Casa del GF Vip; da qui il suo avvicinamento: “Era come un punto di riferimento, come se avesse preso fra virgolette il posto di mio marito. Sempre vicino. Diciamo che io mi sono trovata con lui perché qui dentro è stato un supporto fondamentale.” ha concluso.

