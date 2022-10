Giaele De Donà pronta a tradire il marito Brad con Antonino?/ “Divorzierebbe da me solo se facessi…”

Giaele De Donà attratta da Antonino Spinalbese: tradisce il marito Bradford Beck al GF Vip? La confessione

Giaele De Donà ormai non si nasconde più. Nella Casa del Grande Fratello Vip è sempre più attratta da Antonino Spinalbese e questo potrebbe mettere in crisi il suo matrimonio con Bradford Beck. Nonostante i due siano una ‘coppia aperta’, Giaele teme che l’attrazione per Antonino possa sfociare in altro, cosa che non sarebbe accettata dal marito.

“A me Antonino piace, lo confesso. Mi sto trattenendo.” ha spiegato Giaele al GF Vip chiacchierando con Charlie Gnocchi. Ha quindi ammesso: “Se non fossi entrata con un marito fuori mi sarei buttata e non gli avrei dato tregua. Qui se scatta un bacio lui fuori vuole il divorzio. Mi freno perché poi so cosa scatta fuori.” A questo punto la modella spiega perché, nonostante lei e il marito abbiano un amore libero, l’avvicinamento a Spinalbese metterebbe in crisi il matrimonio: “Io so che ho dei limiti a cui posso arrivare. Se supero il limite scatta il divorzio. Non posso far saltare il matrimonio per una cosa qui dentro.”

Giaele De Donà preoccupata al GF Vip: “Devo trattenermi con Antonino o divorzio con mio marito”

Giaele De Donà ha tenuto a ribadire di non poter chiudere un matrimonio di 5 anni per una forte attrazione che prova nella Casa del Grande Fratello Vip: “Mio marito lo amo, non è solo un mantenimento economico. Sono molto legata a lui.” ha sottolineato. Così è tornata a ribadire cosa porterebbe i due ad un divorzio: “Lui accetta tutto fino a quando non ci sono sentimenti messi dentro. Accetta se è una cosa fisica, non accetterebbe una storia. – tuttavia ha ammesso che non è cosa facile con Antonino nei dintorni – Il mio problema è riuscire a trattenermi. Mica il bacio in se, che non sarebbe una problematica per come viviamo l’amore io e il mio compagno. Io quando sono con lui sono me stessa. Vorrei riuscire a fare qualcosa con Antonino, senza fare del male a chi ho fuori.”

