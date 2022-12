Giaele De Donà “Rapporto monogamo se mio marito Bradford Beck lo chiedesse”/ Svolta al Grande Fratello Vip

Giaele De Donà ha fatto letteralmente saltare sulla sedia i coinquilini del Grande Fratello Vip con una rivelazione inaspettata sul suo matrimonio. Dopo aver fatto discutere parlando del suo rapporto aperto con il marito, Bradford Beck, la vippona sembra pronta a una svolta definitiva nel ménage familiare e ha deciso di svelare le sue intenzioni durante un gioco in cui i concorrenti, rispondendo a una domanda a bruciapelo, hanno messo a nudo le rispettive prospettive sul futuro che li attende fuori dalla Casa.

GF Vip choc, Antonino in Casa anche se positivo al Covid?/ Retroscena Giaele: "quella volta che stavi male…"

La risposta data da Giaele De Donà ha lasciato tutti senza parole, inondando la sala da pranzo di un misto di stupore ed entusiasmo come poche altre volte. Il motito? Proprio l’inaspettato cambio di rotta che Giaele De Donà avrebbe deciso di imprimere alla sua storia d’amore, sebbene soltanto in caso di una esplicita richiesta del coniuge. Per i suoi compagni d’avventura, quanto dichiarato dalla concorrente è un vero e proprio scoop (al punto che molti vi intravedono materiale perfetto per un sipario ad hoc targato Alfonso Signorini), ma Attilio Romita avverte tagliente: “Bisognerà capire se questa, per Brad, è una minaccia o una promessa…“.

GF Vip, Giaele al centro di un triangolo amoroso?/ L'interesse per Onestini e...

La rivelazione di Giaele De Donà pronta a cambiare rotta: addio rapporto aperto?

Poche ore fa, nella Casa del Grande Fratello Vip si è consumata una parentesi che ha il sapore dello scoop. Ne sono convinti i concorrenti del reality che hanno assistito all’inaspettato colpo di scena nel cuore di Giaele De Donà, ora pronta a dare una svolta al suo matrimonio con Bradford Beck dopo le rivelazioni che hanno scatenato ampie pagine di polemica. Dal “poliamore” all’idea di costruire un futuro senza altri rapporti, la concorrente del GF Vip avrebbe deciso di aprire a nuove prospettive se suo marito non fosse più contento della loro relazione libera.

Flavio Briatore ha 'mentito' su Sofia Giaele De Donà?/ "Avvistati insieme…"

Durante la sua avventura nel reality, Giaele De Donà non aveva nascosto di avere un legame aperto con il coniuge, e le sue parole avevano suscitato interesse, ma anche critiche, dentro e oltre le mura di Cinecittà: “Io e mio marito siamo molto chiari, siamo trasparenti. Se lui si vuole divertire si diverta, se io mi voglio divertire mi diverto. Preferisco un rapporto come il nostro, dove ci diciamo le cose, le facciamo. Lui può andare anche con altre, per me non è un tradimento se io lo so“. Oggi la sua visione del matrimonio sarebbe cambiata: “Se a mio marito non andasse più bene, se non fosse felice, sarei disposta ad avere un rapporto monogamo“. In Casa c’è già chi grida allo scoop, e chissà cosa ne penserà il diretto interessato…











© RIPRODUZIONE RISERVATA