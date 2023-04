Giaele De Donà, reunion con Antonella Fiordelisi?/ La risposta ai fan

Giaele De Donà incontro con Antonella dopo il GF Vip? La “non” riposta dell’influencer

Giaele De Donà è arrivata in finale al Grande Fratello Vip 2022, guadagnando un posto alla serata finale del reality show. Dopo il termine del programma, l’influencer ha potuto riabbracciare la sua famiglia e suo marito Brad Bradford che non vedeva da ben sei mesi.

L’influencer, tornata sui social, ha risposto ad alcune domande su Instagram dei fan. Una di queste riguardava la possibile reunion con Antonella Fiordelisi. A questo proposito, Giaele De Donà ha preferito non rispondere ignorando del tutto la questione. Di per se, questa può essere considerata già una risposta considerando che con la schermidora non c’è mai stato un buon rapporto. La stessa sportiva campana ha dichiarato di essere rimasta delusa dall’influencer per alcuni suoi comportamenti con Edoardo Donnamaria.

Giaele De Donà su Nikita Pelizon: “Se mi sono congratulata? Certo”

Giaele De Donà ha ricevuto una domanda riguarda a Nikita Pelizon, con la quale l’influencer ha avuto diversi scontri. I fan le hanno chiesto se si fosse congratulata con la modella triestina per aver vinto il Grande Fratello Vip 2022. La risposta dell’ex gieffina è stata secca e risoluta:

“Certo. Con Nikita sì ho parlato alla fine della puntata, ci siamo salutate ma io ho tifato per me stessa“. Dunque, nessun atteggiamento maleducato da parte di Giaele De Donà come più di uno aveva ipotizzato, ma sicuramente ognuno andrà per la sua strada. L’ex gieffina ha però assicurato che l’amicizia con Micol e Oriana è salda e forte e che resisterà anche fuori dalle telecamere. Proprio a questo proposito, l’influencer ha annunciato una novità che riguarda proprio il trio di amiche.

