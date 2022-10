Giaele De Donà rischia squalifica al GF Vip/ Offesa a Pamela Prati: “E’ d*wn”

Giaele De Donà possibile squalifica? Ecco cosa ha detto a Pamela Prati

Il Grande Fratello Vip 2022 è caduto in una fitta polemica da parte dell’opinione pubblica, per il caso di Marco Bellavia i cui problemi psicologici non sono stati capiti e accolti da molti concorrenti nella Casa. Ormai, il pubblico è molto sensibile alle ingiustizie che avvengono oltre la porta rossa di Cinecittà e, nel mirino finisce Giaele De Donà.

Giaele De Donà, nuovo crollo al GF Vip: "Sembro insensibile mantenuta"/ "Sto facendo soffrire tante persone"

Secondo gli utenti sul web che hanno fatto girare il video, la gieffina avrebbe offeso gratuitamente Pamela Prati con la parola “d*wn“. L’offesa di Giaele De Donà, ormai diventata virale, ha indignato il web che chiede la squalifica dell’influencer. Troppe similitudini con il trattamento riservato a Marco Bellavia, ormai sotto al lente di ingrandimento anche per Codacons che è intervenuta sulla questione. Cosa succederà in puntata, Alfonso Signorini interverrà in puntata?

Matthias De Donà, fratello Giaele De Donà/ "Matrimonio con Brad finito? Lui non ha apprezzato..."

Giaele De Donà in crisi al GF Vip: “Sembro insensibile e mantenuta”

Giaele De Donà è nella bufera per la grave offesa a Pamela Prati, ma la gieffina sembra stare attraversando una crisi senza precedenti al Grande Fratello Vip 2022.

L’influencer, in confessionale, ha rivelato di non essere più a suo agio nella Casa per l’immagine che sta venendo fuori di lei: “Io non sono come sto venendo fuori, insensibile, mantenuta che rendo infelice mio marito… Può essere che tra me e mio marito sia anche più mio il desiderio di amore libero perché lui desidera una famiglia… a me tutto questo giudizio loro mi fa schifo!” E ancora: “Mi sento che stando qui sto facendo soffrire tanta gente fuori che amo. Io sto perdendo tutti qui dentro, non so se il gioco vale la candela.”. Che la gieffina decida di uscire? Intanto, potrebbe essere a rischio squalifica per il grave insulto alla showgirl del Bagaglino.

Sofia Giaele De Donà, "Antonino Spinalbese è interessato a me"/ Fan spiazzati…

© RIPRODUZIONE RISERVATA