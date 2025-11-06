Giaele De Donà cerca fidanzato dopo il divorzio dal marito Bradford Beck: "Sono esaurita e stanca, solo casi umani"

Il pubblico italiano l’ha conosciuta grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello, e poi l’ha recentemente rivista in gara a Pechino Express: parliamo di Sofia Giaele De Donà, resa nota anche dalla sua relazione con l’imprenditore americano Bradford Beck. Al GF si è spesso parlato del suo alto tenore di vita e del fatto che suo marito le facesse vivere una vita da principessa, qualche tempo fa Giaele ha però fatto sapere che il loro rapporto era in crisi, annunciando una pausa di riflessione per la coppia.

Durante la partecipazione a Pechino Express con Ivana Mrazona, Giaele ha però rivelato che le cose con suo marito Brad erano migliorate: “Abbiamo anche noi, come tutte le coppie, i nostri up & down…Ci molliamo, ci prendiamo, ci molliamo, ci prendiamo…”, ha dichiarato, svelando che la carta di credito del marito “ancora c’è, mi tratta ancora come una principessa, per fortuna.”

Giaele De Donà alla ricerca di un fidanzato dopo il divorzio dal marito Brad: “Solo casi umani”

Ad oggi, la relazione ha vissuto un altro duro scossone, a quanto pare definitivo: Giaele e Brad stanno divorziando. L’ex gieffina lo ha confermato in un sfogo pubblicato sui social, dove ammette di essersi rimessa in piazza ma di star riscontrando grandi difficoltà: “Ho 27 anni e sto divorziando e solo ora mi sto rendendo conto di aver sottovalutato una cosa importantissima e cioè di quanto sia difficile trovare il fidanzato.”, ha raccontato. De Donà si è detta perciò esaurita e stanca, anche perché finora ha incontrato soltanto “casi umani”. “Non ho più pazienza, non ho più voglia, cioè non ho più voglia di uscire inutilmente, di farmi bella […] per uno che poi magari dopo il primo date già è finita perché o non mi piace o semplicemente non siamo compatibili.” ha concluso l’ex gieffina.

