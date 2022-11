Giaele De Donà, sfuriata di gelosia contro Antonino e Oriana/ Lui sbotta: “Sto perdendo la pazienza!”

Giaele De Donà, scenata di gelosia contro Antonino e Oriana al Grande Fratello Vip

L’ingresso di Oriana Marzoli nella Casa del Grande Fratello Vip ha movimentato non poco gli animi della Casa. Dopo Antonella Fiordelisi, anche Giaele De Donà manifesta le sue gelosie per l’ultima entrata a causa del rapporto che si sta creando tra lei e Antonino Spinalbese. “Io non sono gelosa di Antonino, ma del rapporto che ho con lui. – ha tenuto a precisare Giaele – Se lui vuole conoscere Oriana mi va bene ma mi da fastidio se poi si allontana da me”.

Dopo essersi sfogata in confessionale, Giaele però ha raggiunto Antonino in cortiletto, accusandolo di aver in qualche modo trascurato la loro amicizia in virtù di nuovi rapporti, tirando in ballo non solo Oriana ma anche Antonella Fiordelisi. Quella di Giaele è però parsa una vera e propria scenata di gelosia che ha poi portato lo stesso Antonino a dirsi stufo.

Antonino Spinalbese stanco delle gelosie di Giaele: “Ha sempre qualcosa da ridire, basta!”

“Sto perdendo la pazienza con lei, ha sempre qualcosa da ridire, sembra mia madre quando andavo a scuola”, ha tuonato Antonino in confessionale dopo la sfuriata di Giaele. E ha continuato a sottolineare questa sua stanchezza quando, dopo aver discusso con la De Donà, è arrivata proprio Oriana e si è detto felice di vederla: “Rimani, almeno porti un po’ di leggerezza”, le ha detto. In confessionale Spinalbese ha infine confermato di trovarsi bene con la Marzoli e di apprezzarla non solo dal punto di vista estetico: “Oriana non si prende sul serio, quindi figurati se non mi piace!” le sue parole. A sintetizzare il tutto è stato però Edoardo Tavassi che, in confessionale, ha dichiarato: “Giaele? A lei piace lui e se lui si avvicina ad altre lei rosica!”

