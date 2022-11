Giaele De Donà si allontana da Antonino Spinalbese?/ “Il tempo dei grattini è finito”

Giaele De Donà dice “basta” ad Antonino Spinalbese? Ecco cosa è successo

Il corteggiamento tra Giaele De Donà e Antonino Spinalbese sembra arrivato al capolinea. L’influencer, che lamenta spesso di passare per la “sottona”, sembra stanca della dinamica che si è creata con l’hair stylist. A rivelarlo è la stessa gieffina a Luca Onestini.

L’ex tronista di Uomini e Donne esordisce dicendo: “Però anche Luciano piace Oriana e si vuole mettere in mezzo anche Antonino per fare del casino. Antonino si vuole mettere in mezzo“. A questo punto, Giaele De Donà dichiara: “Ma Antonino si mette sempre in mezzo“. Poi Luca Onestini chiede all’influencer: “E tu hai già mollato con Antonino?“, lei risponde: “Sì, non c’è mai stato nulla“. “E neanche i grattini?” chiede il gieffino: “No, è finito il tempo e la moda dei grattini. Non c’è mai stato niente. Basta ha stancato, stop” afferma l’influencer. Insomma, sembra che Giaele De Donà abbia chiuso con il bel parrucchiere, ma sarà davvero decisa o cambierà idea? Il web è incerto e si divide in chi sostiene l’influencer e chi Antonino Spinalbese.

Giaele De Donà scossa dalla lettere del marito: “Ho paura delle conseguenze”

Giaele De Donà ha ricevuto una lettera da parte del marito Bradford Beck che ha scosso la gieffina, preoccupata delle possibile conseguenze.

In confessionale, Giaele De Donà dichiara di essere in ansia dopo la lettera: “La lettera l’ho percepita come se lui mi volesse dire che ogni azione ha delle conseguenze e che quindi ci saranno conseguenze non positive e questo mi ha mandato nel panico“. E ancora: “Ora ho delle preoccupazioni su alcune tue azioni molto specifiche, per il tuo comportamento come mia moglie che è visibilmente inappropriato per molti e ben oltre ciò che sarebbe rispettoso per noi”.

