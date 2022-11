Giaele De Donà smaschera Antonino Spinalbese, ora è crisi con Oriana Marzioli/ Si sono lasciati?

Giaele De Donà svela cosa Antonino Spinalbese le ha detto di Oriana

Giaele De Donà ha ottenuto finalmente un confronto diretto con Antonino Spinalbese e lo mette con le spalle al muro al Grande Fratello vip 2022. L’influencer svela che l’hair stylist le abbia confidato un dettaglio molto rilevante su Oriana Marzoli. La discussione avviene proprio alla presenza dell’influencer spagnola che ascolta molto dubbiosa.

Edoardo Tavassi vs Oriana Marzoli, "E' superficiale"/ E su Antonino Spinalbese...

Giaele De Donà, rivolgendosi ad Antonino, dichiara: “Parlo? Ok! Antonino tu mi hai detto ‘ieri sera Oriana mi ha definito il suo uomo. Io alla parola ‘il mio uomo’ mi sono preso paura, mi sono spaventato’. Tra tutte le persone a cui potevi dire una cosa del genere, dopo che sai la situazione, vieni a parlarne con me? Dopo tutto l’imbarazzo e tutto… Io cosa ti dovrei dire? Ti ho detto ‘se vuoi ti dico cosa ne penso quando saremo fuori’. Io ti guardo e ti dico: ‘Antonino, ne parleremo quando saremo fuori… ma qui dentro, vista tutta la situazione che si è creata, non mi sembra il caso.”

Oriana Marzoli ancora innamorata del suo ex?/ Il web ironizza: "uguale ad Antonino"

lui che insiste, lei che sgancia la bomba, la faccia di oriana dopo che sente tutto, ringrazia la miliardaria e se ne va. Questo trio è LA dinamicapic.twitter.com/1QyMXbERru — Ale⛈️❄️ (@f1occ0dineve) November 20, 2022

Giaele De Donà, la reazione di Oriana Marzoli al discorso su Antonino… la coppia vacilla

Dopo che Giaele De Donà ha esposto ciò che Antonino Spinalbese le avrebbe detto su Oriana Marzoli, quest’ultima ha reagito in modo insolito. L’influencer spagnola, rivolgendosi alla gieffina dichiara: “Comunque grazie, se non fossi stata qua non avrei capito questa cosa”.

GF Vip, aereo contro Antonino Spinalbese: la rivolta dei gintonic/ Rischia eliminazione se va la televoto?

Oriana, dopo aver lanciato una frecciata ad Antonino, affronta l’hair stylist dichiarando: “Hai paura ma vieni a dormire con me? Non ha senso! “. L’influencer spagnola è chiaramente infastidita da ciò che l’ex di Belen è andato a dire proprio alla sua “rivale” in amore, Giaele De Donà. Come andrà a finire questa relazione visto i dubbi e le perplessità esposte da Antonino all’influencer? Sicuramente, Alfonso Signorini non si lascerà sfuggire di parlarne in puntata insieme ai diretti interessati e il loro “triangolo amoroso”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA