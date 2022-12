Giaele De Donà sorprende Antonino ‘grazie’ alla figlia Luna Marì/ Un dono speciale li riavvicina…

Antonino Spinalbese e Sofia Giaele De Donà sono stati protagonisti di un episodio all’interno della Casa del Grande Fratello Vip all’insegna della tenerezza e della genuinità dei rapporti umani. In passato le tensioni tra loro due non sono certo mancate, anzi: per un determinato arco temporale non si sono parlati, fino a quando, ritornando sui propri passi, hanno fatto pace e sono ritornati ad essere amici: prova ne è lo speciale regalo che la ragazza ha fatto al parrucchiere con l’intento di fargli sentire di meno la mancanza della figlia Luna Marì.

Rimasto di stucco per la sorpresa, Antonino Spinalbese ha parlato del gesto compiuto nei suoi confronti da Sofia Giaele De Donà con Charlie Gnocchi: “Ti faccio capire una cosa – ha esordito –. Ieri Giaele è arrivata da me con una pallina, una ragazzina con i capelli biondi. Mi fa: ‘Questa è tua figlia, ti va di appenderla?’. Io l’ho abbracciata e le ho detto: ‘Giaele, ti giuro, anche solo averlo pensato…'”.

ANTONINO SPINALBESE, REGALO DA SOFIA GIAELE DE DONÀ: “HA SCRITTO L’INIZIALE DI LUNA MARÌ…”

Il racconto di Antonino Spinalbese a Charlie Gnocchi è proseguito così: “Va beh, dopo la metto e sai Sofia Giaele De Donà cos’ha fatto? Ha preso la bambolina e con il rossetto ci ha messo l’iniziale, sulla pancia. Io sono andato a vederla e lei: ‘Eh, l’ho messa io, così la riconosci'”. Un pensiero di estrema dolcezza, che ha colpito profondamente il padre della piccola, tanto che anche il fratello di Gene Gnocchi ha concordato con lui sulla purezza e sulla bontà della loro coinquilina.

Antonino Spinalbese ha poi concluso sottolineando che lui, nel suo profondo, sin dal primo momento aveva capito chi fosse realmente Sofia Giaele De Donà, a dimostrazione di come i problemi sorti in passato fra i due siano ormai un ricordo lontano e ampiamente archiviato nei cassetti di una memoria priva di comprovata utilità.











