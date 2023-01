Giaele De Donà tradisce il marito Brad con Andrea Maestrelli al GF Vip?/ Vicini al bacio: “È bellissimo”

Giaele De Donà e Andrea Maestrelli sempre più vicini al GF Vip: matrimonio con Bradford Beck a rischio?

Potrebbe presto nascere un nuovo amore nella Casa del Grande Fratello Vip e, forse, potrebbe finire un matrimonio. Giaele De Donà e Andrea Maestrelli sono ormai sempre più vicini. Baci, sguardi, carezze e vere e proprie dichiarazioni quelle dei due in queste ultime ore, che potrebbero mettere in pericolo il matrimonio della De Donà con Bradford Beck.

Andrea ha infatti ammesso di non essere indifferente a Giaele, a cui ha detto: “Penso che sei una persona molto solare, molto vivace, si ti piace essere bella ma sei anche alla mano.” In confessionale poi ha aggiunto: “La sto conoscendo in questo periodo di più perché inizialmente non avevo mai avuto molto feeling con lei. Ora un’attrazione c’è chiaramente con lei”.

Giaele De Donà e Andrea Maestrelli, bacio vicino: “È bellissimo”

E cosa ne pensa invece Giaele? “Io e Andrea stiamo istaurando un bel rapporto, so di essere la sua preferita qui dentro. – ha confidato in confessionale, spiegando – Nicole mi ha detto che ha avuto una conversazione con Andrea e le ha detto che è un po’ preoccupato per il fatto che sono sposata e per quello non si espone…” Nonostante ciò l’attrazione anche da parte sua c’è: “Lui è un bellissimo ragazzo, sicuramente, però non è uno di quelli che se la tira, è come se non se ne rendesse conto di quanto è bello”. Giaele e Andrea sono sempre più vicini, al punto che in piscina tra i due è quasi arrivato il bacio.

