Giaele De Donà troppo dimagrita, allarme al GF Vip/ Analisi e controlli alla tiroide: cos’è accaduto

Giaele De Donà dimagrita al Grande Fratello Vip: lei si preoccupa e chiede l’intervento degli autori

Se la permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip porta solitamente i Vipponi a prendere qualche peso, – vista la permanenza per mesi all’interno di una casa, per di più con tante persone con diverse abitudini alimentari – per Giaele De Donà nelle ultime settimane è accaduto il contrario. La gieffina ha perso qualche chilo e questo l’ha messa in allarme visti alcuni suoi problemi di salute.

Giaele De Donà soffre infatti di problemi alla tiroide, motivo per il quale, allarmata da questo suo evidente dimagrimento, ha iniziato a chiedere alla produzione del Grande Fratello la possibilità di sostenere degli esami specifici. Giaele vuole infatti comprendere se i chili persi siano dovuti proprio a questa sua problematica.

Giaele De Donà, problemi alla tiroide? Analisi e controlli al GF Vip

Gli autori sono dunque intervenuti e, stando a quanto rivelano le colleghe di Blogtivvù, Giaele si è sottoposta proprio questa mattina alle analisi che le serviranno a comprendere se è la tiroide a causarle questo dimagrimento. Al momento non si conoscono i risultati ma è molto probabile che sarà lei stessa a parlarne in Casa quando li conoscerà.

Va detto che Giaele intanto continua ad essere una delle grandi protagoniste di questo Grande Fratello Vip. Archiviato il flirt con Antonino Spinalbese, nelle ultime settimane è finita spesso nel mirino di Antonella Fiordelisi. Tra le due non scorre buon sangue, al punto tale che la Fiordelisi questa notte l’ha insultata chiamandola “Biricchina ameba”.

