Giaele e Andrea, nuovo flirt al GF Vip?/ Antonino spinge la coppia e per lui spunta Nicole Murgia!

Nicole Murgia e Antonino Spinalbese: l’interesse è reale?

Nella casa del Grande Fratello Vip è sempre primavera; tra un lite e l’altra c’è sempre modo di scoprire nuovi flirt e momenti di tenera vicinanza. Stando agli ultimi daytime e ai video più gettonati in rete, pare che alcuni vipponi stiano iniziando a palesare un interesse fino ad ora celato. Nel mirino degli appassionati ci sono Nicole Murgia e Antonino Spinalbese, con la prima che sembrerebbe aver messo gli occhi sull’ex compagno di Belen Rodriguez.

Cosa c’è di vero sul presunto interesse di Nicole Murgia per Antonino Spinalbese? Alcuni video su twitter sembrano rilanciare e auspicare la formazioni di questa nuova coppia, ma per ora le immagini non sembrano andare oltre la semplice attrazione fisica. Nello specifico, uno spezzone circolato su Twitter, estrapolato da una delle dirette degli ultimi giorni, si nota come Nicole Murgia, alla vista di Antonino, sembra quasi incantarsi nell’apprezzarne la bellezza. Nelle ultime ore lei però si è sbilanciata nei suoi confronti, ammettendo di esserne attratta.

Le dirette del Grande Fratello Vip offrono continuamente spunti sui social per ipotizzare nuovi flirt e dinamiche interessanti. Oltre al presunto interesse di Nicole Murgia per Antonino Spinalbese, sembrerebbe plausibile anche quello di Giaele De Donà per Andrea Maestrelli. Rispetto all’indiscrezione precedente, in questo caso potrebbe esserci qualcosa di più nonostante la vippona sia teoricamente fidanzata.

Tra i video più virali in merito a questo nuovo presunto flirt tra Giaele De Donà e Andrea Maestrelli, uno sembrerebbe confermare in particolare l’interesse della vippona. Parlando con Antonino Spinalbese, la giovane avrebbe palesato alcune difficoltà nell’aprirsi in maniera totale nei confronti della new entry. “Vi dite a vicenda che non ce la fate più e poi non risolvete la cosa” – avrebbe detto l’ex di Belen – “Si, ma io ho paura. Non sono esperta come te”. Queste le parole di Giaele che sembrerebbe confermare i timori, forse dovuti alla sua relazione con Bradford. Inoltre, a rincarare la dose, seppur per gioco i due protagonisti del Grande Fratello Vip si sono anche baciati.

