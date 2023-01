Giaele prende le distanze da Oriana per Antonino?/ “Non voglio che ci condizioni…”

Giaele De Donà si allontana da Oriana per Antonino: web furioso

Antonino Spinalbese, dopo essere mancato due settimane, è tornato nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. Il tempo fuori dal reality show, è servito all’hair stylist che ha voluto far pace con Giaele De Donà. Quest’ultima, però, ha fatto delle dichiarazioni su Oriana Marzoli che non sono piaciute ai suoi fan.

Come riporta Blogtivvu, l’influencer rivolgendosi ad Antonino dichiara: “Ho scritto una lettera bellissima, te lo dico adesso… poi ho passato tre giorni a parlare di te in casa ed a Capodanno ero super triste perché ero in pensiero per te. Ci eravamo lasciati male. Nelle ultime due settimane il nostro rapporto era completamente cambiato, il senso della lettera è proprio quello. In questi giorni ho parlato molto con Oriana e Onestini ed io non voglio entrare in nessun tipo di dinamica. Voi siete miei amici ma siete due cose opposte… voglio recuperare il nostro rapporto com’era all’inizio. Mi sono pentita di aver litigato con te per Oriana. Non voglio che il rapporto con lei condizioni le cose tra di noi“. Sul web, in molti hanno avuto la sensazione che Giaele volesse allontanarsi dall’influencer spagnola per preservare il suo rapporto con Spinalbese.

Giaele De Donà fa pace con Antonino ma Oriana…

Tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli non scorre buon sangue, anche se l’hair stylist ha passato due settimane fuori dalla Casa di Cinecittà. Le cose non sono cambiate fra loro, ma l’ex di Belen ha fatto pace con Giaele De Donà la quale è molto amica dell’influencer spagnola.

Come riporta Blogtivvu, Spinalbese parla di Giaele e della sua amicizia con Oriana: “Questo non deve condizionare il tuo rapporto con Oriana che spero che porterai fuori da qui ma devi essere tu la prima persona a capire con chi ti rapporterai fuori da qui, io l’ho capito. Lei non condizionerà mai il nostro rapporto.” L’influencer si allontanerà dalla sua amica a causa del bel parrucchiere? Non rimane che attendere gli sviluppi di questo triangolo.

