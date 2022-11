Giaele scarica Antonino “preferisco stare con altra gente”/ Lui si riavvicina, ma…

GF Vip 2022, Giaele De Donà allontana Antonino Spinalbese: “Prima eri un riferimento, ora…“

Non sono giorni semplici per Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip 2022. Dopo aver troncato ogni rapporto con Oriana Marzoli, nelle ultime ore ha tentato un riavvicinamento a Giaele De Donà. L’ingresso dell’influencer venezuelana aveva di fatto azzerato il loro rapporto, con le mire dell’hairstylist che sono state indirizzate proprio verso la nuova concorrente. Ora però le cose sembrano cambiate e il concorrente vorrebbe ricucire un rapporto con Giaele.

In giardino i due si sono confrontati e, dopo l’ironico intervento della regia che ha esclamato con il microfono “Attenzione dinamica in corso“, la Vippona ha respinto il tentativo di riavvicinamento di Antonino: “Sinceramente di mettermi in mezzo a cose non ho voglia. Ho altre persone con cui vado d’accordo e con cui sto. Come prima per me eri un punto di riferimento te, adesso lo è una Micol o un Edoardo. Quindi se devo passare del tempo con te e trovarmi poi in casini o cose, che non ho voglia, preferisco allora stare con altra gente“.

Antonino, amicizia al capolinea con Giaele. Crisi anche con Oriana

Le parole di Giaele De Donà provocano la delusione di Antonino Spinalbese, che rimane impassibile e in silenzio. Il tutto con in sottofondo My heart will go on, colonna sonora del Titanic, che ha scatenato l’ironia del web. Al Grande Fratello Vip 2022 la ragazza non avrebbe alcuna intenzione di riavvicinarsi all’hairstylist ma preferirebbe approfondire la conoscenza con i suoi attuali punti di riferimento: Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi. Con loro ha infatti instaurato un rapporto di amicizia e lei stessa potrebbe fare da “Cupido” per i due neo-concorrenti, sempre più vicini.

Intanto per Antonino Spinalbese non c’è pace. Oltre al secco no di Giaele De Donà, l’ex fidanzato di Belen nelle scorse ore ha preferito interrompere la conoscenza con Oriana Marzoli. Troppa è la delusione per lo scivolone dell’influencer sulla mancanza della figlia Luna Marì, che ha portato a galla un’incompatibilità caratteriale di fondo. Ad aggravare il loro rapporto è stato anche l’azzardato paragone che Antonino ha fatto di Oriana con la Porsche e la Ferrari, che non è affatto piaciuto al pubblico web.

