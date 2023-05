Giallo a Grosseto: “Un uomo è stato ucciso”/ Il cadavere è sparito: un indagato

A Grosseto in questi giorni si sta vivendo un vero e proprio giallo, nato da una segnalazione anonima che parlava di un uomo ucciso, che nessuno riesce a trovare. Ai Carabinieri locali, infatti, sarebbe arrivata una segnalazione in merito ad un presunto regolamento di conti tra più persone che avrebbe causato la morte di un uomo, o forse anche di due. Il luogo in cui cercare, indica la segnalazione, sarebbero i campi della zona artigianale, nella periferia di Grosseto, in cui notoriamente si concentrano, tra capannoni e aziende, i disperati e gli stranieri, tra spacciatori e piccoli ladri. Non si null’altro, se non che in quella zona i cani molecolari non riescono a trovare nessuna traccia.

Grosseto: il cadavere non si trova, ma c’è un indiziato

Insomma, i fatti attorno a quello già chiamato giallo di Grosseto devono ancora essere chiariti in toto, così come bisogna chiarire se un decesso sia veramente avvenuto. Per ben due giorni, infatti, la squadra cinofila e i cani molecolari hanno controllato e ricontrollato l’area, senza trovare nulla se non, pare, alcuni fazzoletti imbevuti di sangue, la cui provenienza deve essere chiarita, ed una manciata di piccole ossa animali, probabilmente appartenute ai polli di qualche residente della zona.

Tuttavia, seppur il cadavere dell’uomo non si trovi, i Carabinieri di Grosseto, coordinati dalla procuratrice Valeria Lazzarini, avrebbero già fermato un sospettato. L’uomo, Michele Rossi di 54 anni, vive in un camper nella zona da un paio d’anni e sarebbe già noto al Comune e alle Forze dell’Ordine, ma senza precedenti degni di nota. Il legale del sospettato, racconta il quotidiano italiano La Nazione, avrebbe sottolineato la sua totale estraneità ai fatti, sostenendo che “qualcuno lo vuole incastrare. Non hanno trovato niente in quel terreno e si sta parlando del nulla”. Oltre a Rossi, anche un altro uomo, amico del primo, avrebbe acceso i sospetti degli inquirenti di Grosseto, che contestualmente starebbero indagando anche sulla posizione di tre rumeni che si nascondevano nella vegetazione dei capi durante le ricerche del presunto cadavere.

