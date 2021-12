Giammarco Sicuro/ Dal Tgr Toscana a UnoMattina passando per il Tg2 e… il covid

Giammarco Sicuro è un giornalista del Tg2, il telegiornale di Rai Due, specializzato in particolare negli Esteri. La scorsa estate ha condotto insieme a Barbara Cappani l’edizione estiva di Uno Mattina, conduzione che però è stata in parte “azzoppata” per via del covid. Giammarco Sicuro ha infatti preso l’infezione nei giorni precedenti l’esordio del programma, riuscendo a dirigere lo stesso a partire dal 30 giugno 2021. “Prima ti senti strano: soprattutto stanchezza e spossatezza – aveva scritto sui social riguardo al covid in quei giorni – pensi di aver preso freddo in moto o di aver esagerato col vino bianco ma poi arriva il mal di gola e in un attimo fatichi nel deglutire”.

“Il giorno dopo hai il raffreddore – scriveva ancora – e al terzo la febbre ed è a quel punto che capisci. Il tampone è soltanto una conferma e un po’ te la fai pure sotto. In seguito, arrivano i dolori: fortissimi e infiniti. Una pressa immaginaria ti spreme i reni, un martello ti colpisce le ginocchia. Le fitte maledette vanno avanti per giorni e disturbano il sonno e il quieto vivere”. Giammarco Sicuro è nato a Montevarchi, in provincia di Arezzo, il 25 gennaio del 1983.

GIAMMARCO SICURO: I SUOI SERVIZI STORICI

Giornalista professionista dal 2008, è da anni in Rai, prima al Tgr della regione Toscana, quindi al Tg2, dove lavora attualmente. Laureatosi in Scienze Politiche in quel di Firenze, ha frequentato la scuola di Giornalismo di Urbino, attraverso cui ha potuto poi partecipare ad un concorso per entrare in Rai. Sulla sua vita privata vi sono poche informazioni, ma dai social sembrerebbe che lo stesso non sia legato sentimentalmente con alcuna donna, ne che abbia dei figli, anche se non vi sono comunque certezze.

Tanti i servizi che hanno visto Giammarco Sicuro in prima fila, a cominciare dal naufragio della Costa Concordia, quindi il terremoto di Amatrice, ma anche gli attentati dell’Isis in quel di Londra e Berlino, e ancora, i gilet gialli di Parigi, l’emergenza covid in Spagna, e la crisi fra le due Coree.

