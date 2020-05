Giammarco Sicuro e Luca Forlani, chi sono?/ I sexy inviati de “La Vita in Diretta”

Pubblicità

In queste giornate interminabili di quarantena domestica, la trasmissione per antonomasia del pomeriggio di Rai Uno, “La Vita in Diretta”, ha subìto un’impennata di ascolti: merito, secondo alcuni, del fascino di due suoi inviati Giammarco Sicuro e Luca Forlani, decisamente apprezzati dal pubblico femminile e “chiacchierati” anche sui social network. Ma chi sono i due marcantoni del programma condotto da Alberto Matano e Lorella Cuccarini? Partendo da Giammarco Sicuro, scopriamo che è giornalista professionista che lavora per la Rai e che ha conseguito la laura in Scienze Politiche all’Università di Firenze con una tesi sulla storia dell’immigrazione italiana durante la corsa all’oro degli Stati Uniti d’America. Successivamente, ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Urbino nel biennio 2006- 2008. Da quel momento, per lui si sono aperte le porte del giornalismo televisivo, con la sua esperienza a Sky Tg24 (redazione di Roma) e il successivo approdo in Rai, fra Tg2 e, appunto, “La Vita in Diretta”.

GIAMMARCO SICURO E LUCA FORLANI: CHI SONO?

Luca Forlani, invece, vanta un passato da attore a buoni livelli. L’inviato dagli occhi castani nativo di Carate Brianza è alto 180 centimetri e ha frequentato nel 2009 un laboratorio di recitazione cinematografica presso il CTA di Milano ed effettuato un biennio all’accademia di formazione per attori del Centro Teatro Attivo meneghino. Dopo altri workshop, corsi, lezioni e masterclass ha debuttato a teatro e in tv; a proposito di quest’ultimo punto, ha preso parte ad alcune docufiction e alle fiction “Piloti 3”, “Così fan tutte”, “Ragion di Stato”, “Le due leggi”, “Il bambino cattivo”, “Una grande famiglia” e “Impazienti”, prestando il suo volto anche alle pubblicità di una nota bevanda apprezzata dai giovanissimi nel 2012 e del gruppo “Le Naturelle”. Infine, per lui, si ricorda anche la recitazione nel 2013 in due cortometraggi: “Io sono qui”, di Liliana Eritrei e “Il senso dell’amore”, di Giovanni Giacobelli. Oggi, per lui, l’avventura da inviato per “La Vita in Diretta”, con collegamenti da Milano.



