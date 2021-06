Giammarco Sicuro non conduce UnoMattina Estate, perché?/ Barbara Capponi da sola…

Oggi, lunedì 28 giugno, è iniziata la stagione di UnoMattina Estate in onda su Rai 1. Ma il debutto del programma estivo non ha visto la conduzione di coppia di Barbara Capponi e Giammarco Sicuro, inviato del Tg1 alla sua prima conduzione in studio e alla sua prima volta nei contenitori di daytime. Il giornalista si è connesso da casa a inizio puntata per salutare il pubblico di Rai 1 e spiegare le ragioni della sua assenza. Giammarco Sicuro un mese fa ha avuto il Covid e da un paio di settimane è terminato il suo obbligo di quarantena: il termine non è però sufficiente per rientrare in azienda, per cui ci vorrà ancora un po’ di tempo perché possa rientrare in studio. Nessuna conduzione da remoto, quindi, per il giornalista che ha promesso di collegarsi nuovamente a fine puntata, in attesa di presenziare in studio. Per ora quindi Barbara Capponi conduce in solitaria.

Giammarco Sicuro: quando inizierà a condurre UnoMattina Estate?

Barbara Capponi ha condotto UnoMattina Estate, il contenitore mattutino di Rai 1, già la scorsa estate. Per la prima puntata della stagione 2021, tra gli ospiti in studio e in collegamento ci sono: Antonio Polito per commentare il passaggio dell’Italia in zono bianca e la “liberazione” dalle mascherine all’aperto, che però vanno sempre indossate in caso di assembramento; Marco Frittella per parlare della prossima partita di Euro2020 tra Belgio e Italia in calendario venerdì 2 luglio; il vaticanista del Tg1 in collegamento da San Pietro per l’incontro del Papa col Segretario di Stato USA. Infine la giornalista de Il Sole 24 ore per commentare i dati della qualità della vita nelle province italiane. Non è ancora stato reso noto quando Giammarco Sicuro potrà iniziare a condurre insieme alla Capponi il daytime mattutino di Rai 1, molto probabilmente è necessario un tampone negativo per presenziare in studio.

