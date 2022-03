Giammauro ed Emanuele Berardi, figli di Barbara D’Urso/ Sono il suo orgoglio

Barbara D’Urso è certamente un personaggio che non manca mai di parlare direttamente al suo pubblico ogni volta che va in onda, come appare evidente con la frase che lei utilizza spesso quando saluta chi si trova a casa, “con il cuore“. In Tv, però, la futura padrona di casa de “La pupa il secchione” non ama parlare della sua vita privata, nè in merito a possibili fidanzati nè quando si tratta di parlare dei suoi figli.

La conduttrice è legatissima ai suoi Giammauro ed Emanuele, ma sa bene quanto i suoi ragazzi siano riservati e lei rispetta appieno la loro volontà di non apparire in pubblico. Non a caso, lei cerca di restare lontana dai loro profili social e di non pubblicare loro foto. Secondo alcune indiscrezioni, al momento non confermate, uno dei due potrebbe presto regalare al volto di “Pomeriggio 5” la gioia più bella, quella di diventare nonna.

Giammauro ed Emanuele Berardi: chi sono i figli di Barbara D’Urso

Giammauro ed Emanuele Berardi sono nati dalla relazione che Barbara D’Urso ha avuto con Mauro Berardi, imprenditore che in passato è stato legato anche a Claudia Koll. I due si sono lasciati dopo quindici anni a causa di alcune incomprensioni: la conduttrice ha sottolineato che l’uomo è stato certamente la persona che lei è amato di più e a cui sarà sempre riconoscente.

Il primogenito, Giammauro, è nato nel 1986 ed è un medico, che è spesso impegnato in missioni umanitarie nelle zone di guerra. Emanuele, invece, è nato nel 1988 ha almeno in parte ereditato dalla mamma la passione per le luci dei riflettori, anche se fa un lavoro decisamente diverso; è infatti un fotografo che si occupa spesso di fare reportage in giro per il mondo. Tra le zone che ha visitato ci sono Palestina, Israele e Thailandia.

“Con lui la rottura fu traumatica – ha raccontato la conduttrice in un’intervista a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ di qualche anno fa -, ma negli anni sono riuscita a costruire un rapporto sereno, per dei genitori è sempre una conquista importante. Lui è stato l’uomo che ho amato di più”.



