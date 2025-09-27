Tutto quel che sappiamo sui figli di Barbara D'Urso, chi sono e di cosa si occupano: nati dall'amore con l'ex compagno, Gianmauro ed Emanuele...

Giammauro ed Emanuele sono gli amati figli di Barbara D’Urso. Conosciamo appena il loro nome, poiché la conduttrice ha sempre rispettato il desiderio dei suoi ragazzi di non essere mediaticamente coinvolti. Eppure ‘Super Barbara’ non ha mai mancato di salutarli affettuosamente durante le sue conduzioni televisive, come se fosse un rituale irrinunciabile. “Il mio cuore batte per voi (il pubblico, ndr) e per i miei figli”, le sue parole.

Come anticipavamo, dei figli di Barbara D’Urso, Giammauro ed Emanuele si sa davvero pochissimo. La conduttrice ha avuti dall’ex compagno e produttore cinematografico Mauro Berardi, con cui si è lasciata da tempo. “Loro sono molto riservati, non vogliono che influenzi la loro vita, che si sappia che sono i miei figli. Io li guardo crescere e taccio. Anche se costa fatica”, ha raccontato teneramente la presentatrice in una intervista rilasciata qualche tempo fa a Panorama.

Giammauro ed Emanuele, chi sono e di cosa si occupano i figli di Barbara D’Urso: il secondogenito come il padre…

Parlando di Giammauro ed Emanuele nel salotto di Domenica In, la conduttrice raccontò la richiesta fatta dal suo primogenito, in merito alla popolarità.

“Mi disse che aveva faticato tanto, studiato e parlato nei congressi di tutto il mondo, mi disse che nessuno doveva mai pensare che era lì perché figlio di Barbara d’Urso”, spiega la conduttrice. Un desiderio comprensibile, che Barbara ha rispettato fino in fondo, innalzando un muro sulla sua famiglia e proteggendo i figli dal gossip e dai chiacchiericci della tv.

Anche da parte del secondogenito la richiesta è stata la medesima. Ciononostante sappiamo che ha ricalcato le orme del padre e oggi Emanuele è un brillante produttore cinematografico. Barbara D’Urso non potrebbe essere più orgogliosa di loro.