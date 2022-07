Giampaolo Celli, padre di Aurora Celli/ “Mia figlia è più famosa de me”

Giampaolo Celli, non solo il padre di Aurora Celli: l’affaire Fabrizio Corona

Giampaolo Celli è il padre di Aurora Celli, ma anche uno stilista di abiti da sposa conosciuto per un famoso programma in onda su Real Time e intitolato L’Atelier delle Meraviglie. Non solo, Celli è balzato agli oneri della cronaca rosa durante un’edizione de L’Isola dei Famosi quando Fabrizio Corona l’ha additato come l’amante di Karin Trentini, la moglie di Riccardo Fogli. Una segnalazione che ha fatto tanto clamore spingendo lo stilista a rilasciare una intervista a Il Messaggero per dire la sua prendendo le distanze da quanto successo in tv tra Corona e l’ex naufrago Riccardo Fogli.

“È stata la cosa più brutta che abbia mai visto in Tv, una cosa orrenda a prescindere dal fatto che Fogli sia un personaggio pubblico. Non si fa una cosa del genere a nessun uomo. Mi è dispiaciuto per Riccardo, una persona cara ed educata come lui non merita questo” – ha detto lo stilista commentando la terribile scena del litigio – confronto tra Fabrizio Corona e Riccardo Fogli a L’Isola dei Famosi. In realtà lo stilista poco dopo ha querelato Corona: “mi dissocio da tutto quello che ha detto. Ho 3 figli e una moglie che ringraziando Dio mi crede, un’azienda da difendere e mandare avanti: devo pensare a queste cose, le uniche cose che contano”.

Giampaolo Celli e la figlia Aurora: “non posso girare con lei”

A parte il gossip legato alla moglie di Riccardo Fogli, Giampaolo Celli si è fatto conoscere dal grande pubblico per il programma televisivo L’Atelier delle Meraviglie, ma anche per essere il padre di Aurora Celli, una delle tiktoker più seguite d’Italia. “Mia figlia è più famosa de me. Lei è la giovane influencer più forte d’Italia. Io non posso girare con mia figlia. Dove va, fa 5mila persone. Me fa pure rosicà questa cosa… Io non so dirle di no, sono un po’ un fratellino” – ha detto lo stilista.

