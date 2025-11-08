Giampaolo Embrione, compagno di Patrizia Pellegrino: chi è? Insieme da più di cinque anni, tra loro un colpo di fulmine. E ora...

Chi è Giampaolo Embrione, il nuovo compagno di Patrizia Pellegrino: con lui al suo fianco ha superato la malattia

Si chiama Giampaolo Embrione il compagno di Patrizia Pellegrino, al suo fianco ormai da qualche anno. I due, che si sono conosciuti e innamorati poco prima della pandemia, stanno vivendo una bella storia d’amore che la conduttrice spera di poter presto concretizzare in un matrimonio. Il compagno di Patrizia Pellegrino è un perito assicurativo, che si occupa di gestione e liquidazione d’anni terrestri e marittimi ed audit. Non è dunque un volto noto del mondo dello spettacolo, anche se ormai, da quando ha iniziato la storia con Patrizia, il suo nome è diventato sicuramente più conosciuto, nonostante la sua riservatezza.

Mario ed Elena, chi sono genitori Patrizia Pellegrino / Tanto amore e il lutto per la morte del fratello Aldo

La conduttrice ha rivelato: “Grazie a lui ho ritrovato la voglia di vivere”. Proprio al fianco del compagno, Patrizia si è trovata ad affrontare il momento più difficile della sua vita, dopo la diagnosi del tumore al rene che l’ha colpita nel 2021 e che ha superato con l’amore del compagno, dei figli e ovviamente con le cure dei medici.

Patrizia Pellegrino, com'è morto il figlio Riccardo / "Sono caduta in una profonda depressione"

Chi è Giampaolo Embrione, il nuovo compagno di Patrizia Pellegrino: “Nozze? Mi piacerebbe”

Patrizia Pellegrino, che con Giampaolo Embrione ha ritrovato l’amore, spera di sposarlo: “Mi piacerebbe, anche se dovrebbe essere lui a chiedermelo” ha rivelato la conduttrice. I due si sono innamorati ormai più di cinque anni fa: tra loro c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine, come ha ammesso Patrizia. “Quando ci siamo conosciuti abbiamo vissuto un colpo di fulmine, ma abbiamo aspettato prima di ufficializzare la nostra storia” ha ammesso.