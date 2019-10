Giampaolo esonerato?/ Ultime notizie Milan: oggi risultato decisivo, ipotesi esonero

L’esonero di Marco Giampaolo da allenatore del Milan è l’argomento principale di questo sabato di anticipi di Serie A. E se molti danno Giampaolo esonerato già prima della partita, visto anche il nervosismo tutt’altro che celato da parte della dirigenza, con Maldini e Boban in chiaro imbarazzo, è anche vero che contro il Genoa si gioca una partita che anzitutto è un “mors tua, vita mea” con l’altro allenatore a rischio esonero, ovvero Andreazzoli, e che serve pur sempre una alternativa di livello superiore e al momento queste latitano. Particolare da non sottovalutare, anche se le voci nell’ambiente parlano in particolare di un Boban che avrebbe voluto l’esonero del tecnico di Bellinzona già dopo il ko contro la Fiorentina, frenato solo da un Paolo Maldini che – memore delle sue doti di difensore – ha appunto difeso l’allenatore che, a parte qualche isolata critica, all’interno dello spogliatoio sembra godere ancora di una certa fiducia e presa. Insomma molto dirà il risultato della partita di oggi, ma gli occhi sono già puntati sui social dei possibili sostituti per cercare di captare qualche segnale prodromico del possibile esonero di Giampaolo.

I POSSIBILI SOSTITUTI DI GIAMPAOLO ESONERATO: IL BORSINO

Quotazioni in netta discesa per la coppia rossonera Shevchenko-Tassotti, che rimarranno ben saldi alla guida dell’Ucraina, almeno fino alla fine dell’anno. Scendono anche le quotazioni di Allegri, dato che il tecnico potrebbe affrontare la ribalta di un campionato estero viste le crisi delle big internazionali in questo periodo, due nomi su tutti Manchester United e Real Madrid. Anche per Luciano Spalletti, scaricato dall’Inter alla fine della scorsa stagione, l’ipotesi di una “vendetta” balzando in sella all’altra squadra di Milano pare piuttosto remota, più che per un suo disinteresse, per una serie di dubbi in seno alla dirigenza rossonera che non vorrebbe correre ai ripari in questo modo con un allenatore certamente preparato dal punto di vista tecnico, ma che potrebbe non dare una scossa all’ambiente dal punto di vista motivazionale e di grinta, che pare essere il problema maggiore della gestione Giampaolo. E intanto Spalletti aspetta e si dedica ai suoi vigneti. Più concreta l’ipotesi di Claudio Ranieri e Rudi Garcia, sia per la grande conoscenza e stima nei loro confronti di Massara, che per il profilo tecnico e lo spessore umano dei due, sicuramente grintosi, preparati e – nel caso di Ranieri – già avvezzi a fare da traghettatori. Sullo sfondo rimane l’ipotesi di richiamo alle armi di Gennaro Gattuso (che però ha visto perdere alcuni elementi tecnici che erano stati il marchio di fabbrica del suo Milan molto più muscolare) che – ancora non svelata da molti – l’ipotesi che potrebbe portare a Roberto Donadoni impegnato nel difficile compito di allenatore del Shenzhen in Cina.

