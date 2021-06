Giampaolo, Federica e Alessandro, figli Giampiero Boniperti/ “Caro papà, io ti…”

Giampiero Boniperti si è spento oggi, 18 giugno 2021, a 92 anni. L’ex calciatore della Juventus lascia i tre figli Giampaolo, Alessandro e Federica. Giampaolo, classe 1961, dopo avere tentato dapprima la carriera di calciatore, con trascorsi nel settore giovanile della Juventus e poi nella prima squadra dei Toronto Blizzard, è stato in seguito dirigente del club bianconero. Anche suo figlio Filippo è diventato a sua volta calciatore con una carriera partita da vivaio bianconero, con la speranza di ripercorrere le gesta gloriose del nonno, attaccante come lui. Ha poi militato nelle serie minore italiane, con la maglia dell’Ascoli, Carpi, Empoli, Parma, Crotone, Gorica e Mantova.

I figli di Giampiero Boniperti: la lettera di Federica

Parlando del rapporto con il nonno, Filippo Boniperti aveva detto nel 2010 a Nuova Spazio Radio: “Lui cerca di lasciarmi il più possibile tranquillo, non vuole mettersi in mezzo, lo mettono già in mezzo tutti gli altri, quindi lui cerca di lasciarmi giocare e basta, niente di speciale“. Anche Alessandro Boniperti, classe 1963, ha iniziato a giocare a calcio. Infine l’unica figlia di Giampiero Boniperti, Federica, è diventata “famosa” per una lettera scritta la padre, quando aveva solo 8 anni: “Caro papà, io ti voglio molto bene, io capisco cosa hai sofferto, quando il Torino è passato primo in classifica. Cambierà, stai tranquillo. La tua Boniperti Federica“. La lettera è stata scritta il 17 aprile 1972, quando Boniperti era presidente della Juventus.

