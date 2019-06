GIAMPAOLO NUOVO ALLENATORE MILAN/ Pioli verso la panchina della Sampdoria

Marco Giampaolo è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Milan: ormai la società rossonera ha scelto il successore di Gennaro Gattuso e le due società stanno lavorando per le rispettive parti. La Sampdoria in questo momento deve trattare l’uscita del tecnico: al netto di quanto detto in precedenza, chiaramente il problema risiede anche nel tecnico che andrà a sedersi sulla panchina blucerchiata. A questo proposito tuttavia sembra che il presidente Massimo Ferrero abbia preso una decisione: dovrebbe trattarsi di Stefano Pioli, che è reduce da quasi due stagioni con la Fiorentina terminate male, ovvero con le dimissioni presentate sul tavolo dei Della Valle a seguito di un duro comunicato sul suo operato. L’emiliano proverà a rilanciarsi in una piazza ambiziosa e che ha voglia di Europa, e così facendo darà eventualmente il via libera a Giampaolo per andare al Milan, una volta che i discorsi economici saranno stati chiariti e ci sarà il via libera da parte dei due presidenti. (agg. di Claudio Franceschini)

GIAMPAOLO NUOVO ALLENATORE MILAN: MALDINI HA DECISO

Marco Giampaolo nuovo allenatore Milan: sappiamo che già da almeno una settimana il tecnico della Sampdoria è in pole position per diventare il nuovo allenatore del Milan, adesso però si entra nei giorni decisivi e il perché è molto semplice. Marco Giampaolo infatti è rientrato dalla vacanza in catamarano nell’Adriatico ed è ora a Giulianova, da dove naturalmente potrà spostarsi per Genova e/o Milano per le trattative con le parti coinvolte. Va detto che Paolo Maldini sembra già puntare molto proprio su Giampaolo, tanto che i due nei giorni scorsi si sono parlati anche se l’allenatore era in mezzo al mare, di conseguenza c’è già stato il confronto tra Maldini e Giampaolo su programmi e strategie e possiamo dire che l’allenatore abruzzese è desideroso di cominciare questa nuova avventura, finalmente in una grande squadra dopo le ottime stagioni vissute con l’Empoli e appunto la Sampdoria.

LA TRATTATIVA CON FERRERO

Naturalmente, affinché Giampaolo diventi il nuovo allenatore del Milan sarà necessario che i rossoneri raggiungano un accordo con la Sampdoria, perché l’ex Empoli ha ancora un anno di contratto con la società blucerchiata. Tra domani e mercoledì è in programma un incontro fra Marco Giampaolo e il presidente Massimo Ferrero, nel quale l’allenatore chiederà di chiudere con un anno d’anticipo il contratto con i genovesi. Con la Sampdoria il Milan avrà molto da trattare: innanzitutto perché Ferrero dovrebbe chiedere un indennizzo per liberare Giampaolo, poi perché l’allenatore potrebbe chiedere di portare con sé ai rossoneri Joachim Andersen e Dennis Praet. Marco Giampaolo invece ha garantito a Paolo Maldini che non metterebbe particolari veti sulle cessioni, essendo consapevole del fatto che il Milan ha bisogno di rispettare paletti con il Fair Play finanziario e alcune plusvalenze dunque saranno necessarie.



