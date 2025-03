Giampaolo “Pape” Gurioli, morto lo storico tastierista di Jovanotti: aveva 65 anni

Il mondo della musica piange la scomparsa del musicista Giampaolo Gurioli, da tutti ricordato con il soprannome “Pape”, che nel corso della sua carriera ha collaborato con i grandi della canzone italiana. Per tantissimi anni ha fatto della musica la sua passione per la vita, diventando un apprezzato tastierista ed entrando nella storia artistica dei Big della canzone, condividendo il palco per diversi anni con Jovanotti e collaborando anche con Laura Pausini e Giorgia. Ma che cosa sappiamo della sua vita e della sua storia artistica?

Giampaolo Gurioli era nato il 19 novembre 1959 a Marradi, in provincia di Firenze, ma ormai da diverso tempo risiedeva a Faenza, nella provincia di Ravenna. In carriera è diventato un musicista a tutto tondo: tastierista, pianista e una grande versatilità artistica che gli ha permesso di spaziare in numerosi generi differenti. Per diversi anni ha affiancato Jovanotti ed è stato anche arrangiatore di canzoni celebri come 50 Special dei Lunapop; inoltre, ha partecipato a importanti eventi internazionali come il Pavarotti & Friends.

Giampaolo Gurioli, la carriera e il cordoglio di Jovanotti e Laura Pausini

Giampaolo Gurioli è morto all’età di 65 anni in seguito all’aggravarsi di alcuni problemi di salute, causati da un’emorragia interna conseguente alla rottura dell’aorta. Come riporta il quotidiano locale Il Filo – Idee e notizie dal Mugello, il musicista aveva avuto problemi di salute già un paio di anni fa, pur essendo riuscito a risolverli; inoltre era in fase di ripresa, eppure una nuova crisi alla fine gli è risultata fatale.

Sui social numerosi artisti hanno espresso il proprio cordoglio, a cominciare da Jovanotti, che sulle Instagram stories ha voluto ricordare colui che per diversi anni è stato suo tastierista: “Ho saputo stamattina che se n’è andato Pape, che negli anni 90 ha condiviso con me palco e studi di registrazione suonando piano e tastiere con talento e simpatia. Un artista pazzo e unico, mando un grande abbraccio alla figlia Arianna che lui adorava. Era di Marradi, terra di poeti“. Anche Laura Pausini, che ha collaborato con lui, ha voluto ricordarlo sulle stories: “Riposa in pace caro Pape“.

