Giampaolo Rossi (dg Rai)/ “Gli addii? Noi sfavoriti dal tetto ai compensi”

Tempo di grande cambiamento in televisione, la Rai ha dovuto fare i conti con diversi addii. Da Lucia Annunziata a Fabio Fazio, passando per Luciana Littizzetto e Bianca Berlinguer. Intervistato dal Corriere della Sera, il direttore generale Giampaolo Rossi non ha utilizzato troppi giri di parole: “Siamo qui da 50 giorni: abbiamo evitato uno sciopero generale dei dipendenti, indetto contro la precedente gestione, chiuso il contratto di servizio che giaceva da nove mesi e definito i palinsesti autunnali a tempo di record”.

Marco Mazzoli, malore durante la diretta de Lo Zoo di 105/ "Mai provato un dolore simile!"

Soffermandosi sull’addio di Fazio, Giampaolo Rossi ha spiegato che il conduttore è uscito prima del suo arrivo, mentre per la Annunziata le motivazioni risultato ancora parecchio incomprensibili. Netto sulla Berlinguer: “Ha operato una scelta di vita. Dispiace che l’abbia fatta a pochi giorni dalla presentazione dei palinsesti in cui era stata confermata”. Per la sua sostituzione, ha proseguito il dg, si deciderà con calma.

Alessandro Orsini/ "Addio Berlinguer? Sto ricevendo offerte importanti"

La versione di Giampaolo Rossi

Nel corso del suo dialogo con il Corriere, Giampaolo Rossi ha ammesso che il tetto di 240 mila euro agli stipendi è svantaggioso in termini di concorrenza: “E’ un elemento che ci sfavorisce in un mercato competitivo. Il rischio è che la Rai diventi un incubatore in conto terzi di professionalità”. I nuovi palinsesti della Rai valorizzano le risorse interne, sono plurali e organizzano finalmente le reti secondo criteri di generi, ha aggiunto il direttore generale, che si è anche soffermato sulla promozione della natalità: “Cosa c’è di sbagliato nel promuovere la natalità attraverso il servizio pubblico? Il New York Times ha dedicato una copertina all’Italia che invecchia, parlando di “Tsunami d’argento”. È un tema fondamentale come la parità di genere. Che pure il servizio pubblico promuove”. Una battuta anche sul canone: “Ci sono ragionevoli certezze che il canone possa rimanere in bolletta. Dopodichè non è un dogma. In molti Paesi non c’è. Ma è un dogma che il servizio pubblico venga finanziato dallo Stato”.

LEGGI ANCHE:

Sophie Codegoni fuori da Avanti un altro/ Parla Fabrizio Corona: "Un litigio furioso con Sonia Bruganelli!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA