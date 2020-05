Giampiero De Concilio “Vivi e Lascia Vivere, bacio gay? È piaciuto”/ “Tempi cambiati”

Pubblicità

I tempi sono cambiati e siamo ben lontani dal momento in cui il pubblico di Rai1 si è scandalizzato dal bacio gay andato in onda in Un Medico in Famiglia, la prima volta senza censure. Da lì in poi la rete ammiraglia della televisione pubblica si è dimostrata sensibile ad alcuni argomenti aprendo le porte anche alle minoranze e facendo leva su di loro nel cambiamento che ha visto passare la serialità ai primi posti come ascolti e qualità. Quella strada spianata adesso è arrivata fino alla fiction di Pappi Corsicato con Elena Sofia Ricci ovvero Vivi e lascia vivere, in onda al giovedì sera con un grande successo di pubblico. Proprio uno dei figli della protagonista, Giovanni, interpretato dal ventenne Giampiero De Concilio, ha scoperto strada facendo di essere attratto dai ragazzi e nella scorsa puntata ha baciato quello che era il fratello della sua ragazza, a pochi metri da lei. Una scena diretta magistralmente da Pappi Corsicato ma che non ha destato le polemiche di un tempo.

Pubblicità

GIAMPIERO DE CONCILIO TORNA SULLA QUESTIONE DEL BACIO GAY E RIVELA…

Lo stesso attore ne parla in un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano confermando: “I tempi sono cambiati? Vero. Non si grida più allo scandalo. Sono cambiate molte cose dall’altro famoso bacio gay di ‘Un medico in famiglia’ nel 2016. La società in Italia si è evoluta, anche velocemente. Finalmente credo sia assodato il concetto sacrosanto che l’amore è uguale per tutti. Credo anche che il regista Pappi Corsicato abbia con maestria girato la scena del nostro bacio, dando alla scena una delicatezza e una eleganza estetica rara”. Per quel che riguarda il possibile imbarazzo provato a girare la scena, Giampiero De Concilio liquida tutto etichettandolo come un movimento meccanico reo magico solo dalla maestria del regista.



© RIPRODUZIONE RISERVATA