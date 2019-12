Giampiero Galeazzi commuove/ Tremore non spegne sorriso “con Paolo Rossi due playboy”

A sorpresa, oggi nello studio di Domenica In, nel giorno dei festeggiamenti per i 90 anni di Don Antonio Mazzi, è stato ospite anche Giampiero Galeazzi. La presenza dell’ex giornalista sportivo ha commosso molto i telespettatori da casa che sui social si sono espressi esprimendo la loro felicità nel rivedere in studio il popolare telecronista e grande amico della padrona di casa Mara Venier. “Ti amiamo, forza!”, scrive qualcuno su Twitter vedendolo in tv. L’emozione è proseguita anche nel corso del programma con l’ingresso in studio di Paolo Rossi che ha ricordato alcuni aneddoti tra i due. “Eravate due playboy!”, ha commentato Mara Venier. Prima ancora la padrona di casa aveva approfittato per presentare il libro di Galeazzi: “La mia vita sul Tevere” ha commentato l’ospite, “E’ un libro da regalare a Natale e anche a Pasqua”, ha aggiunto, facendo sorridere i presenti.

GIAMPIERO GALEAZZI OSPITE A DOMENICA IN

La presenza di Giampiero Galeazzi a Domenica In è sempre motivo di grande commozione e vecchi ricordi a partire dalla padrona di casa che lo ha anche oggi soprannominato il suo “Bisteccone” in diverse occasioni. Lo scorso maggio a Storie Italiane l’ex giornalista sportivo aveva usato parole molto importanti per parlare di Mara Venier: “Mara Venier mi ha cambiato la vita. Siamo sempre gli stessi, capaci di ballare sotto le stelle con una gamba sola”, aveva spiegato. In merito alla sua malattia, si è spesso attribuito la sua assenza al morbo di Parkinson per via del trewmore visibile anche oggi, ma è stato lo stesso, nei mesi scorsi, proprio a Domenica In, a fare chiarezza spiegando: “Ho il diabete”, smentendo così le voci fino a quel momento diffuse sul suo conto. Grande affetto anche oggi, nello studio della trasmissione che lo ha reso celebre. Mara lo ha più volte incalzato a commentare in occasione dell’ospitata di Paolo Rossi che lo ha definito “Il centravanti dal cuore d’oro”.

