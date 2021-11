Giampiero Galeazzi e l’amicizia con Mara Venier/ “Un pezzo importante della mia vita”

Grande cordoglio del mondo del giornalismo e della televisione per la morte di Giampiero Galeazzi, avvenuta oggi, venerdì 12 novembre 2021, all’età di 75 anni. Il celebre cronista sportivo ha lasciato un grande ricordo in tantissimi colleghi, basti pensare al legame speciale instaurato con Mara Venier. La conduttrice di Domenica In lo ha ricordato così: «Bisteccone mio… Se ne va un pezzo importante della mia vita… Riposa in pace».

L’amicizia tra Giampiero Galeazzi e Mara Venier è nata tantissimi anni fa e i due hanno condiviso spesso gli stessi studi, basti pensare alle domeniche su Rai 1. L’ultima presenza televisiva del giornalista risale al gennaio 2019, ospite della stessa Venier a Domenica 1: in quell’occasione Galeazzi aveva parlato della sua lotta contro la malattia, il diabete, senza dimenticare il passato che li ha visti insieme.

GIAMPIERO GALEAZZI E L’AMICIZIA CON MARA VENIER

L’incontro a Domenica In tra Giampiero Galeazzi e Mara Venier è stato parecchio emozionante, tanto da costringere la conduttrice a lasciare momentaneamente lo studio tra le lacrime. Quel momento è stato ripercorso a Oggi è un altro giorno da Serena Bortone: «Quanta emozione e quanta commozione in quell’occasione». Presenti in studio e in collegamento tanti amici di Giampiero Galeazzi, a partire da Ricky Tognazzi: «Io l’ho conosciuto che eravamo ragazzi, veniva tutti gli anni d’estate da papà Ugo, si giocava a tennis e si mangiava. Un grande intrattenitore, un condottiero, era simpatico». Questo, invece, il ricordo di Ivan Zazzaroni: «Abbiamo fatto la Domenica Sportiva insieme. Non lo sentivo da tre mesi. Lui alternava battute di spirito a momenti di ferocia, con giudizi sferzanti. E’ stato sicuramente il giornalista sportivo più popolare di sempre».

