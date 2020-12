GIAMPIERO GALEAZZI/ “Io nella storia della tv grazie a intervista a Maradona”

A Domenica In si ricorda la figura di Diego Armando Maradona. E poteva mancare, nella trasmissione di Mara Venier, un ricordo personale di Giampiero Galeazzi? Il grande giornalista Rai è infatti il perfetto trait d’union fra il Pibe de Oro e la padrona di casa della trasmissione. Oltre ad aver fatto parte per anni del cast di Domenica In e ad essere un amico di lungo corso di Mara Venier, “Bisteccone” ha infatti legato la sua immagine e storia professionale anche alla storica intervista rilasciata dal fuoriclasse argentino al suo microfono il 10 maggio 1987 in occasione del primo scudetto azzurro. Con la complicità del preparatore atletico Carmando, Galeazzi ebbe infatti la geniale idea di nascondersi negli spogliatoi del San Paolo: “Diego era uno spettacolo a livello personale prima ancora che come calciatore. Aveva grande sensibilità ed intelligenza. Quando sono sceso negli spogliatoi ho avuto l’intuizione di dargli il microfono, lui si è trasformato in showman comportandosi come un esperto telecronista. Lì ho capito che l’uomo era superiore“.

GALEAZZI: “L’INTERVISTA CON MARADONA NELLA STORIA DELLA TV”

Come ha spiegato qualche giorno fa a “Il Tempo” lo stesso Giampiero Galeazzi, quell’intervista “pesa moltissimo perché in mezzo a tante partite e telecronache è stato il momento più alto che ho raccontato, mi ha aperto la porta della storia televisiva perché quell’intervista ha fatto il giro del mondo, anche grazie a lui“. Bisteccone ha aggiunto: “Sono colpito negli affetti, perché il nostro rapporto non era solo tra giornalista e calciatore ma quello di due amici. Alla fine delle partite andavamo a mangiare la pizza con Carnevale nei locali storici di Napoli, lui mi prendeva in giro e mi faceva le battute sulle telecronache. “Che cazzo dici Galeazzi? Pure io sono campione del mondo, eh!”“. Il gol più bello di Diego? Nessun dubbio per il giornalista: quello della serpentina contro l’Inghilterra al Mondiale del 1986: “C’ero anche lì ed è stata sicuramente la più importante“.



