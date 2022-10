Giampiero Ingrassia chi è il figlio di Ciccio Ingrassia/ Dal lutto, alla figlia Rebecca, al recente incidente

CHI È GIAMPIERO INGRASSIA

Giampiero Ingrassia è un attore e figlio d’arte (suo padre era Ciccio Ingrassia, che diede vita a un formidabile duo insieme a Franco Franchi) e sarà ospite in questo mercoledì 5 ottobre 2022 della trasmissione di Rai Uno “Oggi è un altro giorno”, condotta da Serena Bortone. La sua storia personale è molto delicata: sposato dal 1999 al 2013 con Barbara Cosentino, la donna è stata stroncata da un infarto improvviso e, da allora, Ingrassia ha dovuto crescere da solo la figlia Rebecca, oggi maggiorenne, e avrebbe anche ritrovato l’amore con una compagna di nome Veronica.

Un’esistenza non facile per Giampiero Ingrassia, il quale ha recentemente confidato di avere un rapporto decisamente complicato con l’ansia in un’intervista rilasciata a “Il Fatto Quotidiano”: “Mi prende sempre, ogni sera che vado in scena, con tanto di cuore che batte a ritmi folli. Penso: ‘Perché ho scelto questo mestiere?’. Poi, quando si apre il sipario, cambia ogni prospettiva. Sono andato in scena in ogni condizione…“.

GIAMPIERO INGRASSIA, INCIDENTE A TEATRO E UNA SETTIMANA DI RIPOSO

Recentemente, peraltro, Giampiero Ingrassia ha subìto uno spiacevole incidente in teatro, cadendo e sbattendo testa, collo e schiena. Così, come riportato dalle principali agenzie di stampa, l’attore è stato dapprima visitato dal personale sanitario intervenuto al “Sala Umberto” di Roma, poi è stato trasferito per accertamenti al pronto soccorso del policlinico Umberto I, venendo dimesso con la prognosi di sette giorni di riposo. Lo spettacolo, di conseguenza, è stato annullato.

Sulla sua pagina Instagram, Giampiero Ingrassia ha condiviso una foto in cui lo si vede con mascherina e collarino: “Quando il diavolo ci mette la coda, il passaggio tra la Sala Umberto e il policlinico Umberto I è breve. Purtroppo prima di iniziare la prova generale sono scivolato in teatro (controlliamo certi scivoli pericolosi, caro Alessandro…) e mi sono fatto (molto) male, sbattendo schiena, gomito, collo e testa. Dopo 4 ore al pronto soccorso per lastre e tac (medici e infermieri sono stati efficientissimi, un plauso a loro) sono stato dimesso con una settimana circa di riposo assoluto, collarino, anti-dolorifici… Tutto questo solo per dirvi che purtroppo il doctor Faust non avrà la sua prima romana. Ma di certo a brevissimo torneremo sul palco”.

