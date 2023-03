Giampiero Ingrassia: “Come padre mi do 10″/ “Da piccolo volevo fare il palombaro”

Il grande Giampiero Ingrassia, figlio d’arte del mitico Ciccio, è stato intervistato stamane dal programma di Rai Due, I Fatti Vostri. Le prime parole sono state per il suo debutto a teatro, targato 1976: “E’ stato il mio debutto come pubblico ma non come attore. Da piccolo volevo fare il palombaro e io non so nuotare, e batman. Il palombaro per il romanzo di Verne 20mila leghe sotto i mari, ero impazzito per questi eroi, mentre Batman per il film degli anni ’60 tipo fumetto, ma io potrei fare l’esorciccio”.

Ad un certo punto Giampiero Ingrassia, mentre stava facendo giurisprudenza, si è accorto che quella non era la sua strada ed ha quindi deciso di iniziare la carriera artistica: “Mi sono detto cosa volevo fare da grande – ha raccontato ancora l’attore – la mia più grande passione era lo spettacolo e l’arte e quindi ho iniziato”.

GIAMPIERO INGRASSIA: “FECI IL PRIMO MUSICAL IN ITALIA”

“Io iniziai nel 1989 con il primo musical – ha spiegato Giampiero Ingrassia – ed è stato anche il primo musical fatto in Italia, ho questo primato”. Il figlio di Ciccio ha interpretato John Travolta ed ha partecipato anche a vari programmi televisivi come I Raccomandati del 2009: “Io raccomandavo un bravissimo performer, sembravo Tony Stark con quel look non l’esorciccio”.

Sulla figlia Rebecca, che ha 20 anni, Giampiero Ingrassia ha spiegato: “Si è diplomata l’anno scorso al liceo scientifico, è andata benissimo. Da settembre frequenta una delle più importanti scuole di musical d’Italia, lei studia, si è stabilita lì ed è molto più brava di me. Che voto mi do come padre? Da uno a 10 mi do 10, il massimo dei voti, penso di si”. Giampiero Ingrassia è in giro con un nuovo spettacolo teatrale in cui interpreta un cuoco: “Con me c’è la splendida Tosca D’Aquino con tanti attori bravissimi e la tournée finisce questo mese”.

