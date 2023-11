Giampiero Mughini abbandona il Grande Fratello 2023: “Mi ritiro”/ “Decisione dolorosa presa per due motivi”

Giampiero Mughini si ritira dal Grande Fratello 2023: l’annuncio in diretta

Giampiero Mughini ha deciso di abbandonare il Grande Fratello 2023. A poche settimane dal suo ingresso in Casa, il giornalista e scrittore ha comunicato agli autori la volontà di lasciare il gioco, notizia poi ufficializzata in diretta su Canale 5. “È una cosa che noi accettiamo, ci mancherebbe, io credo che tu possa continuare anche dallo studio a dare il tuo punto di vista, che per noi è molto importante”, ammette Signorini, lasciando poi a Mughini l’onere di annunciare il suo ritiro ai coinquilini.

Giampiero Mughini furioso per il rinvio della diretta al Grande Fratello 2023/ "Mi ero preparato, ora devo.."

“Premesso che le mie sono inezie e bricioline su un piatto rispetto a quelle di Alex, sono qui purtroppo non a pronunziare quelle battutacce che mi vengono facile, ma un discorso rigato di lacrime. Ossia che tra pochi minuti io lascerà questa dannatissima Casa, dove voi avete tollerato col sorriso sulle labbra che io non cucinassi un uovo sodo.” esordisce il giornalista di fronte ai compagni basiti.

Alfonso Signorini rivela: “Ho parlato della mia omosessualità a 31 anni”/ Mughini: “Questione di libertà!”

Ecco perché Giampiero Mughini abbandona il Grande Fratello 2023

Mughini spiega allora le motivazioni che lo hanno portato a maturare questa decisione: “Sono due. La prima è una sorta di vigliaccheria che è arrivata dopo un mese in cui io non ho i miei cinque quotidiani al giorno, sono amputato della mia libreria, dal silenzio della mia famiglia. Al 75% conta invece il fatto che per me sono stati decisivi i libri che ho scritto e c’è un libro che per contratto io devo consegnare a fine dicembre e di cui devo scrivere ancora una parte importante e difficile, non so come farò. Vi chiedo scusa e per me è dolorosissimo andare. Ognuno di voi è atteso a casa mia a pranzo o a cena.” È con queste parole che saluta dunque tutti e lascia definitivamente la Casa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA