Giampiero Mughini ‘attacca’: “Perla ha vinto grazie ai fan della tv popolare”/ “Che distanza con Beatrice…”

Giampiero Mughini ‘boccia’ la vittoria di Perla Vatiero al Grande Fratello 2024

Giampiero Mughini ha avuto un percorso blando al Grande Fratello 2024, di certo non incline alle diatribe più accese del reality. Nonostante ciò, il suo peso dal punto di vista del valore culturale e intellettuale si è ampiamente avvertito soprattutto quando incalzato sui temi di principale interesse. Il giornalista, come riporta Novella 2000, attraverso una lettera pubblicata su Dagospia ha commentato anche gli ultimi atti della trasmissione, con particolare riferimento al binomio Beatrice Luzzi – Perla Vatiero, con la seconda che ha conquistato la vittoria in finale.

“Con mio infinito stupore la poco più che ventenne Perla ha sopravanzato la poco più che cinquantenne Beatrice, che la gran parte di noi dava per favoritissima. Per l’appunto, Beatrice è una persona compiuta e compiutamente modellata; la buona parte dei ragazzi e delle ragazze che fungevano da ‘inquilini’ della Casa era gente che andava costruendosi scoprendo se stessi”. Inizia così il discorso di Giampiero Mughini a proposito della vittoria di Perla Vatiero, un presunto ‘smacco’ ai danni di Beatrice Luzzi che da molti era considerata come vincitrice annunciata del Grande Fratello 2024.

Giampiero Mughini, nessun dubbio sulla ‘differenza’ tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero

Il discorso di Giampiero Mughini – nella lettera pubblicata su Dagospia – prosegue poi con una evidente ‘stoccata’ a Perla Vatiero, in un parallelismo con Beatrice Luzzi. “Abissale la distanza fra Beatrice e la vincitrice Perla, una ragazza che è figlia della tv popolare, nel senso che è venuta al mondo televisivo con le puntate di Temptation Island, dove balzava dallo stare in una coppia allo stare in un’altra”. Il giornalista ha poi aggiunto: “Evidentemente quella sua particolare identità le è giovata molto, nel senso che gli ‘habitués’ di quel tipo di trasmissioni hanno versato su di lei i suoi voti; non certo su Beatrice che è una persona reale e la puoi incontrare su un bus mentre va a lavoro, o in una libreria dove sta scegliendo dei regali per i suoi due figli”.

Giungendo alla conclusione della sua riflessione sulla vittoria di Perla Vatiero, Giampiero Mughini ha dunque segnalato come ‘artefici’ del successo, i fan conquistati durante l’esperienza a Temptation Island. “Una buona parte del pubblico popolare non capiva la persona reale e sfumata, la cinquantenne raffinata che la vita aveva fatto di Beatrice. Vuoi mettere a confronto con gli stuzzicanti andirivieni sentimentali dei protagonisti e delle protagoniste di Temptation Island?”.











