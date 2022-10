Giampiero Mughini, chi é?/ Dall’esordio in tv, tumore alla prostata, la sfuriata a Ballando con le stelle

Oggi é un altro giorno ospita Giampiero Mughini: il giornalista concorre a Ballando con le stelle 2022

Si rinnova in data odierna 12 ottobre 2022, il consuetudinario appuntamento TV con Oggi é un altro giorno, format condotto da Serena Bortone su Rai due, con ospite in studio Giampiero Mughini. Originario di Catania e classe 1941, Giampiero Mughini torna a raccontarsi in TV come professionista e persona, reduce dal nuovo debutto TV che lo vede concorrente e Ballando con le stelle 2022. Giornalista, scrittore, opinionista e personaggio noto al grande pubblico del piccolo schermo può definirsi il volto di Ballando con le stelle 2022. Nato a Catania da madre siciliana e padre toscano, segue gli studi formativi nel capoluogo etneo dove fonda e dirige, a partire dal dicembre del 1963, la rivista Giovane Critica che, insieme ai Quaderni piacentini e altre, accompagnerà il sorgere del Sessantotto. In seguito alla maturità classica, si laurea in lingue e letterature moderne con votazione 110/110 e lode presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con una tesi in letteratura francese.

Nel gennaio del 1970 si mobilita per il trasferimento a Roma, quindi abbia la carriera di giornalista iniziando a muovere i primi passi nel giornalismo, con il quotidiano Paese Sera. É accreditato tra i fondatori del periodico Il manifesto (1969), ma lui abbandona il progetto dopo soli tre mesi, per divergenze inconciliabili con i colleghi. È stato direttore responsabile del giornale del movimento politico Lotta Continua, che lascia nel 1971. Farà parte in seguito della redazione del quotidiano Reporter. Ma non é solo un intellettuale e giornalista. In quanto showman, é chiamato da Nanni Moretti a interpretare la parte di un intellettuale nel film Ecce bombo (1978) e di un cinico presentatore televisivo in Sogni d’oro (1981). Venti anni più tardi sarà Leonardo Pieraccioni a volerlo nel cast di attori del suo film Il mio West (1998), diretto da Giovanni Veronesi. Tra gli altri progetti giornalistici, l’ospite a Oggi é un altro giorno, Gianpiero Mughini, collabora per alcuni anni a L’Europeo e dal 1987 a Panorama, rapporto che si conclude in maniera non conciliante nel 2005 con l’arrivo del nuovo direttore Pietro Calabrese. Scrive numerosi libri e collabora con il quotidiano Il Foglio di Giuliano Ferrara, sul quale cura per un certo periodo di tempo la rubrica quotidiana chiamata “Uffa!”.

Nel 1987 si fa conoscere dal grande pubblico televisivo per la sua partecipazione come ospite fisso alla trasmissione variety di Lorella Goggi, Ieri, Goggi e domani. Negli anni novanta, tranchant e controversi sono i suoi interventi nel salotto del Maurizio Costanzo Show e a L’appello del martedì. Dal 1998 la sua popolarità tende a crescere per la presenza fissa al programma televisivo Controcampo, in onda dapprima su Italia 1 e poi su Rete 4. Giornalista di testate pregevoli come Panorama, nel 2006 vince il Premio Cimitile, nella sezione di saggistica, con l’opera E la donna creò l’uomo, edito dalla Arnoldo Mondadori Editore.

Lo stesso anno venne operato per un tumore alla prostata, di cui parlerà nel 2008. Poi una nuova fase down, quando nel maggio 2007 il Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti del Lazio lo ha radiato dall’albo per aver scritto due articoli pur essendo stato sospeso a causa di uno spot di telefonini in contrasto con il regolamento dei professionisti; da allora non è più giornalista professionista ma freelance. Tuttavia, Vittorio Feltri lo ha arruolato nella redazione del suo giornale Libero, fino al licenziamento nel 2014.

L’8 ottobre 2022, in prima serata su Rai 1, Giampiero Mughini é approdato a Ballando con le stelle 2022, dove ha registrato un debutto dai voti non proprio edificanti e una piccata battaglia in studio, con il giornalista che é sbottato allo zero ricevuto dal giudice Guillermo Mariotto. “Da fermo, seduto, lui ha quella spocchia da uomo saggio – dichiarava il giudice prima di mostrare lo zero assegnato a Giampiero Mughini-, che con le sue parole ci incanta tutti, io vorrei che quella ca**imma la portasse nel ballo“. E l’ospite di Oggi é un altro giorno poi così sbottava, sfiorando una rissa: “Chiudiamo qua, io non dirò più mezza parola, perché se qualcuno vuole offenderti o lo prendo a calci in cu*o, qualcuno vuole offenderti. Sii buono non dire più neanche una parola, risparmiami anche un respiro”.













