Malattia Giampiero Mughini, di cosa soffre il conduttore: "Ho una patologia molto rara e in tv non mi chiamano più"

Nei giorni scorsi hanno fatto grande rumore le parole di Giampiero Mughini, il noto conduttore e scrittore ha raccontato la sua battaglia con la malattia che la ha colpito da poco tempo. Una notizia triste e complicata da digerire, a maggior ragione perché si va a sommare al periodo già poco florido di Giampiero Mughini, che da ormai due anni è sempre più lontano dalle scene e da quella tv della quale per anni è stato protagonista.

“Sapendo della mia malattia non mi chiama più nessuno ma io sarei assolutamente in grado di andare ad un talk show. Non potrei più fare programmi come Il Grande fratello ma un talk show lo farei di corsa se mi chiamassero” ha raccontato in una recente intervista rilasciata tra le colonne del Corriere della sera. Senza dare troppi altri dettagli, lo scrittore che abbiamo visto anche nella casa del Grande Fratello due anni fa, ha confidato di essere rimasto molto scottato dal trattamento che il mondo dello spettacolo gli ha riservato in questo finale di carriera.