Giampiero Mughini, chi è il concorrente? Coppia con Veera Kinnunen, Ballando con le Stelle/ Un anno difficile

Giampiero Mughini e Veera Kinnunen concorrente e maestra di Ballando con le stelle 2022

Giampiero Mughini e Veera Kinnunen parteciperanno in coppia a Ballando con le stelle 2022 che prende il via oggi 8 ottobre 2022. È tra l’altro recente una disputa legale che vede protagonista proprio Mughini e Selvaggia Lucarelli, pronta a giudicarlo anche nel corso del programma nel merito delle esibizioni. Nello specifico, il giornalista è stato condannato in via definitiva per diffamazione proprio ai danni della componente della giuria. La pena stabilita prevede una multa pari a 500 euro oltre al risarcimento di 2mila euro in favore della Lucarelli. La controversia risale ad alcune dichiarazioni al veleno di Giampiero nei confronti della donna rilasciate nel 2018.

Le parole piuttosto dure non sono passate inosservate, al punto da arrivare per l’appunto in tribunale per dirimere la questione. È alto quindi il livello di curiosità nel capire quale sarà l’approccio tra i due viste le divergenze in atto. Infatti, anche dopo l’avvenuta denuncia della Lucarelli anche in recenti dichiarazioni l’opinionista non si è tirato indietro nel rincarare la dose e alimentare con ulteriori giudizi il suo pensiero sulla donna. Dal suo punto di vista sarebbe in sostanza inadeguata per il ruolo che ricopre e soprattutto il motivo del contendere riguarda principalmente alcune dichiarazioni social della donna che non sono state digerite da Mughini.

Chi è Giampiero Mughini, superare i suoi stessi limiti

Dal punto di vista lavorativo Giampiero Mughini, oltre alle sue consuete collaborazioni giornalistiche, ha contribuito con il suo parere sportivo in diversi programmi pur risultando più defilato rispetto al passato. In merito alla nuova esperienza si è detto comunque entusiasta oltre che pronto a mettersi alla prova contro i suoi stessi limiti. Dal punto di vista sentimentale Giampiero Mughini è legato da oltre 30 ad una donna di nome Michela, con la quale però non ha figli. Nato a Catania il 16 aprile del 1941 è noto per essere stato direttore responsabile del giornale di Lotta Continua. Il lavoro da opinionista televisivo arriva negli anni novanta quando Maurizio Mosca lo sceglie per L’appello del martedì divenuto un programma cult nel corso degli anni. Mughini è stato inoltre un volto storico di Controcampo, approfondimento sportivo condotto da Sandro Piccinini nella seconda serata della domenica a cavallo tra il 1998 e il 2012. Mughini ha scritto anche un innumerevole numero di libri dimostrandosi persona dalla cultura straordinaria.

Chi è Veera Kinnunen e un anno di paura

Veera Kinnunen torna nel talent show Ballando con le stelle dopo un anno di paura per vicende personali. Nell’edizione 2019 è stata particolarmente al centro dell’attenzione per la sua relazione con il concorrente Dani Osvaldo; la storia tra i due ha decretato la fine della precedente relazione della ballerina dopo oltre 10 anni. Inoltre, in una recente intervista ha raccontato una vicenda personale molto delicata riguardante la salute del figlio. Nel corso del 2021 infatti il piccolo nato da poco ha contratto l’infezione da Coronavirus. Veera ha affermato di non aver mai provato una paura simile, perdendo il sonno e la capacità di rapportarsi alla quotidianità con spensieratezza. Ha inoltre sottolineato quanto il periodo sia stato difficile e quanto sia stata messa a dura prova, al punto da trovare una fede mai avuta. Proprio nel dialogo con Dio ha trovato la serenità e la forza per affrontare il momento trovando la gioia quando poi tutto è andato per il verso giusto. Adesso dopo un anno di pausa è pronta a tornare a pieno regime nel programma.











