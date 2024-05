Giampiero Mughini, chi sono i genitori e i ricordi dell’infanzia/ “Mio padre in vita mi avrà detto 20 frasi…”

Per Giampiero Mughini le parole hanno sempre un peso, nella sua vita in particolare la scrittura è stata forse il mantra principale. Scrittore, giornalista, autore, personaggio televisivo: tanti i suoi volti e tutti caratterizzati da una saggezza e capacità di pensiero critico decisamente con pochi eguali. Nel tempo ci ha abituati a grandi riflessioni e digressioni, condite da una cultura immensa che ha favorito la formazione di un pensiero attento ad ogni tematica, mai fuori luogo. Degni di nota i racconti di Giampiero Mughini in relazione ai suoi genitori, così come in riferimento a quanto vissuto nel corso della sua infanzia.

“Non ho pianto quasi mai in vita mia, per la morte di mio padre ho invece pianto per un mese di seguito e ancora adesso per me non è facile parlarne”, questa la confessione di Giampiero Mughini ai tempi della sua esperienza nella casa del Grande Fratello, proprio parlando dei suoi genitori e in particolare della prematura scomparsa di suo padre. “Papà era stato fascista e io ero uno scapestrato di sinistra; non mi ha mai detto una parola; penso che mi abbia detto in tutta la sua vita venti frasi, ognuna delle quali incisa sulla mia pelle”.

Giampiero Mughini: “Mia madre è stata importante, mi ha allevato…”

L’infanzia dello scrittore non è stata sicuramente semplice; quando i suoi genitori si sono separati, Giampiero Mughini si affacciava appena all’adolescenza: “Ora che vi siete separati, la mamma ha tutto il diritto di frequentare un altro uomo”. Queste le parole che avrebbe detto a suo padre – come da lui raccontato – segno di una maturità già vivida in lui per via di un’infanzia che lo ha portato a crescere in fretta.

Sempre parlando dei suoi genitori e dell’infanzia, Giampiero Mughini non ha solo ricordato del rapporto quasi conflittuale con suo padre ma anche della bellezza del rapporto con la sua mamma. “E’ stata importante per me, mi ha allevato. Quando aveva già oltre 50 anni io sono partito dalla Sicilia e l’ho lasciata…”. Le esperienze vissute hanno comunque, nel bene e nel male, forgiato la sua persona e soprattutto la caratura intellettuale che da sempre lo contraddistingue.

