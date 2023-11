Giampiero Mughini e lo scivolone su Angelica, la Casa si spacca/ Beatrice spiazza: “Lei se l’è giocata…”

Giampiero Mughini, le opinioni dei concorrenti sull’insulto ad Angelica

La puntata di ieri sera del Grande Fratello 2023 non è stata affatto facile per Angelica Baraldi. Una clip ha mostrato l’episodio tanto discusso dell’epiteto di Giampiero Mughini nei confronti della ragazza, la quale è scoppiata a piangere, sfogandosi anche nel post-puntata. Un episodio che ha alimentato il dibattito in Casa. Come mostrano due clip condivise sul sito del reality, sono in tanti ad aver espresso il proprio parere sull’infelice battuta del giornalista.

“Una parola la usi con una persona che è stretta a te, e nasce e finisce lì, ma quando sei a casa. Ma qua non siamo a casa nostra, e tu lo sai meglio di me“, gli ha spiegato Ciro Petrone, sottolineando che in un contesto come un reality televisivo è inopportuno prendersi determinate libertà. Anche Jill prova a spiegare a Mughini che ha sbagliato, sottolineando lo sfogo della ragazza: “Il suo stato d’animo è che è qua, prova a fare tutto ed escono soltanto critiche pesanti. ‘Gatta morta’, altre parole pesanti… là fuori molte persone captano ogni sfumatura. Lei sta male, è in lacrime, è devastata“.

Beatrice Luzzi va controcorrente: “Angelica se l’è giocata“

Anche Vittorio Menozzi interviene, facendo notare a Giampiero Mughini il presunto motivo per cui Angelica Baraldi è andata in crisi: “Lo sbattimento emotivo è dato dal fatto che ha percepito che questa cosa è stata trasmessa in clip su larga scala. Se fosse passata in sordina, non se ne sarebbe parlato. Invece vuol dire che le persone l’hanno sentita e hanno reagito“. Il giornalista ribadisce di aver chiarito con la coinquilina del Grande Fratello 2023, e di essersi scusato con lei.

Chi invece ha un giudizio differente sulla dinamica è Beatrice Luzzi. L’attrice, pur riconoscendo la gravità della parola, ritiene però che la ragazza avrebbe dovuto chiudere la questione immediatamente, esponendosi: “Lei poteva dire: abbiamo già chiarito“. Mirko Brunetti le fa però notare che, data la giovane età di Angelica, è normale essere andata in crisi per un simile epiteto arrivato da una persona più grande di lei. La Luzzi però è ferma sulla posizione e ritiene che la Baraldi possa aver cavalcato l’onda della questione: “Smettiamola con questi 26 anni, con questa storia. Se l’è giocata, ti voglio dire la verità“.

