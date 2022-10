Giampiero Mughini e Veera Kinnunen al centro delle polemiche a Ballando con le stelle/ Eliminati o tesoretto?

Giampiero Mughini con Veera Kinnunen, Ballando con le stelle 2022: piovono critiche

Giampiero Mughini con Veera Kinnunen più che ballare ha fatto quattro passi a Ballando con le stelle 2022 almeno per il pubblico. Come ballerino non ci siamo proprio, qualcuno lo vorrebbe come giudice al posto di Mariotto piuttosto che come ballerino. C’è chi lo rispetta, ma non balla. Mughini viene apprezzato per la sua conoscenza e intellettualità ma in molti lo vorrebbero fuori dalla gara. Non si capisce perché Marta Flavi sia fuori e lui ancora scende in pista. Qualche utente lo trova pretestuoso e narciso e questo suo aspetto non rende giustizia alla sua intelligenza. Cosa si aspetta il pubblico da Giampiero Mughini? Che balli senza troppe pretese. Una settimana fa Mughini si è reso protagonista di un racconto molto emozionante.

Fabio Canino ha compreso come ci si sente, perché anche lui nella vita ha fatto la stessa scelta, quella di lasciare i suoi genitori a Firenze ogni volta che preparava le valige per tornare a Roma. Veera Kinnunen ha chiesto al suo allievo la canzone di Bertoli che ha accompagnato la loro coreografia cosa rappresenta per lui. Per il giornalista rappresenta un uomo che ha le sue idee che ci crede fermamente ed è disposto a lottare a muso duro, come farebbe lui.

“A muso duro” Giampiero Mughini e Veera Kinnunen

Nella terza puntata di Ballando con le Stelle Giampiero Mughini e Veera Kinnunen hanno ballato un Moderno sulle note di “A muso duro”. L’esibizione non è piaciuta ai giudici. L’unica ad avere avuto la manica larga è stato Ivan Zazzaroni che ha dato la sufficienza per l’impegno messo nel realizzare la coreografia. Carolyn Smith ha apprezzato che l’allievo sia andato a tempo nonostante i passi fossero basilari. Canino, Lucarelli e Mariotto si sono mantenuti bassissimi perché a loro giudizio Mughini ha fatto finta di ballare. Alla fine la coppia ha totalizzato 14 punti e Matano non gli ha assegnato il tesoretto lasciando decidere al pubblico la sorte del giornalista. Prima di esibirsi Mughini ha raccontato la sua vita e il rimorso che si porta dietro. Quando sua madre aveva 50 anni, ha deciso di lasciare la Sicilia per seguire il suo sogno di diventare un affermato giornalista. Per 30 anni sua madre lo andava a trovare e ogni tanto lui la raggiungeva in Sicilia.

Quando la donna ha cominciato a invecchiare, Mughini ha dovuto prendere una drastica decisione: portare con sé la madre a Roma o lasciarla al suo paese. Nel primo caso sarebbe rimasta a casa da sola perché lui per motivi di lavoro si sarebbe dovuto assentare tre volte a settimana. Nel secondo caso sarebbe rimasta con i suoi parenti e persone a lei vicine che potevano occuparsene. Oggi vive nel rimorso di averla lasciata nella sua casa.











